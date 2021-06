Prorogato dalla Multiservizi al 23 giugno l’avviso di selezione per 10 operatori ecologici a tempo determinato

Prorogato di 10 giorni l’avviso di selezione emanato dalla Lamezia Multiservizi per 10 operatori ecologici con contratto a tempo determinato, la cui scadenza è stata spostata dal 13 al 23 giugno.

Viene contemporaneamente integrato il bando di selezione prevedendo che lo stato di disoccupazione possa essere attestato tramite autocertificazione, specificando che «All’art. 2, nell’elenco della documentazione da allegare, alla dicitura: “Scheda denominata “Percorso del lavoratore” rilasciata dal Centro per l’Impiego e eventuale attestazione di occupato con conservazione dello stato di disoccupazione;” è aggiunta la seguente frase: ovvero autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 dello stato di disoccupazione con indicazione dell’anzianità di disoccupazione espressa in mesi».

I nuovi assunti non andranno però ad aumentare il numero di dipendenti in servizio in strada tra raccolta differenziata e pulizia, ma serviranno a coprire i turni di coloro i quali saranno assenti dal servizio per ferie o per altre esigenze di carattere sostitutivo e organizzativo.