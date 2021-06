Domani lavori Sorical sull’impianto Sambuco e disagi idrici

La So.Ri.Cal., con nota Prot. n. 75 del 22/06/2021, ha programmato per la giornata di domani, mercoledì 23 giugno 2021, l’effettuazione di “una serie di perdite idriche sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco” e che, per tali ragioni, sarà costretta a interrompere l’adduzione diretta ai serbatoi cittadini di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

Dalla Società regionale fanno presente che gli interventi di riparazione, da eseguirsi in loc. Francica, via Guglielmo Marconi e nei pressi dell’attraversamento ferroviario di via Dei Bizantini, verranno condotti con celerità a partire dalla prima mattinata e proseguiranno “senza soluzione di continuità, se necessario anche nelle ore notturne, per ridurre al minimo i disagi ai cittadini”.

La fornitura idrica agli utenti proseguirà regolarmente attingendo a tutti i volumi di accumulo disponibili nei serbatoi per impedire disservizi e ridurre al minimo i disagi.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.