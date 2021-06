Per la festa di San Pietro e Paolo tornano la fiera ed un concerto davanti la Cattedrale

Non solo il ritorno della fiera, dal 27 al 29 giugno, ma anche di un concerto di musica dal vivo per la sera della festa dedicata ai santi Pietro e Paolo, 24 ore dopo il via libera alla decadenza dell’obbligo di mascherina all’aperto in presenza del distanziamento sociale.

Per tale ragione il Comune di Lamezia Terme ha impegnato 3.172 euro in favore della ditta Le Pera Stefano S.r.l per:

nolo del palco modulare 14 mt x 12 mt completo di ringhiere e 2 scale da montare davanti la Cattedrale la sera del 29 giugno;

installazione di traliccio tipo americana per posizionamento di telo sullo sfondo del palco;

smontaggio in notturna al termine della manifestazione.

Altri 870,40 euro per gestire il piano di sicurezza alla società Holley Utility Service S.R.L., già titolare dell’incarico di responsabile della gestione della sicurezza dei piani di emergenza delle fiere per le annualità 2021 e 2022.

Negli atti amministrativi, ad una settimana dal concerto, manca però il nome di chi si esibirà ed il compenso.