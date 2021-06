Nei primi 5 mesi dell’anno dati peggiori anche rispetto al 2020 per quanto riguarda il traffico dell’aeroporto lametino

Leggera ripresa per quanto riguarda il numero di movimenti, ma ancora non in ambito di passeggeri, per il traffico in transito dall’aeroporto di Lamezia Terme.

Il report fornito da Assaeroporti di maggio dello scalo lametino recita 1.353 movimenti (-36,4% rispetto al 2019), 88.576 passeggeri (-65,1%), 127,1 tonnellate cargo (+36,3%).

I primi 5 mesi del 2021 vedono così 4.728 movimenti (-9,4% rispetto al 2020, -44,7% rispetto al 2019), 261.721 passeggeri (-24,4% sul 2020, -73,2 sul 2019), 715,5 tonnellate cargo (crescita del 19,4% sul 2020, 59,2% sul 2019).

Numeri quindi meno incoraggianti rispetti a quelli forniti nella riunione tra sindacati e Sacal, con la questione cassa integrazione e stagionali a non essere vicina ad una soluzione.