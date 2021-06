Aggiornamenti e correttivi per il Dup 2021-2023 lametino da parte della terna commissariale, allegato al bilancio di previsione che dovrà essere approvato al piano del consuntivo 2020 entro fine luglio.

Rispetto alla versione del 3 giugno si aggiungono come ulteriore entrate acconto su Fondo Funzioni Fondamentali da 61.733 euro, Fondo povertà quota servizi per 1.651.381,97 euro.

OPERE PUBBLICHE

Si aggiunge anche quanto previsto il 4 giugno nel piano triennale delle opere pubbliche, per finanziamenti chiesti ma ancora non ottenuti:

riqualificazione quartiere Anzaro – tipo intervento: realizzazione di infrastrutture sociali (casa protetta per disabili), ricreative, sportive e verde: euro 5.698.166

più servizi al territorio – tipo intervento: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive e verde) con percorsi storico culturali euro 8.645.133

San Teodoro ricezione turistica lotto 1 – tipo di intervento: recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo accoglienza turistica – euro 4.421.317

san Teodoro alloggi fasce sociali deboli lotto 2 – tipo di intervento: recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale (alloggi per fasce deboli) – euro 5.739.815

san Teodoro alloggi parcheggio lotto 3 – tipo di intervento: recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale (alloggi parcheggio) – euro 2.805.735

san Teodoro verde naturale e attrezzato lotto 4 – tipo di intervento: riqualificazione di aree pubbliche – private a scopo sociale attraverso la realizzazione di un parco urbano attrezzato – euro 14.550.940

san Teodoro viabilità interna a rione lotto 5 – tipo di intervento: riqualificazione della viabilità urbana al fine di favorire la mobilità e l’accessibilità (parcheggi, info- trasporto) – euro 4.290.387;

san Teodoro strada esterna e parcheggi lotto 6 – tipo di intervento: realizzazione di strada esterna ai rioni di san teodoro e timpone al fine di consentire l’accesso ai mezzi di soccorso altrimenti non possibile oltre che una maggiore possibilità di accesso ai rioni stessi euro 3.081.635

San Teodoro scale mobili lotto 7 – tipo di intervento: realizzazione di scale mobili necessarie a favorire una mobilità sostenibile – euro 4.216.662

san Teodoro energia microidraulica lotto 8 – tipo di intervento: intervento di riqualificazione urbana, ambientale ed energetica con produzione di energia elettrica attraverso la ristrutturazione di mulini ad acqua ed opere idrauliche – euro 3.168.154

intervento di rigenerazione area polisportiva Santa Maria-Sambiase nord – tipo di intervento: intervento riqualificazione frazione montana attraverso la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi per l’aggregazione sociale – euro 2.321.014

intervento di riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino – tipo di intervento: intervento di rigenerazione urbana della frazione San Pietro Lametino attraverso impianti tecnologici (smart city) parco rubano ristrutturazione di edifici pubblici per finalità sociali – euro 6.500.000

percorso di collegamento al mare attraverso il fiume bagni da parco Mitoio fino al mare – tipo di intervento: valorizzazione della fascia costiera attraverso la realizzazione di la messa in sicurezza del fiume e suo attraversamento, piste ciclabili e pedonali nonché rigenerazione ambientale dell’area – euro 5.000.000

Sant’Eufemia: Marinella-Cafarone-riqualificazione pineta-completamento lungomare – tipo di intervento: valorizzazione della fascia costiera attraverso la realizzazione di un lungomare, di piste ciclabili e pedonali nonché rigenerazione della fascia costiera, nonché realizzazione di impianti tecnologici – euro 5.000.000

pista ciclabile– euro 18.618.952

Inserita anche la sistemazione dello spazio antistante la sede Comunale con la ristrutturazione e sopraelevazione di un immobile in fase di costruzione per realizzare una sala polivalente nonché la valorizzazione dell’area antistante da adibire a Piazza aperta e spazio di ritrovo; la realizzazione della Piazza antistante la Concattedrale di San Benedetto con realizzazione di Parcheggi interrati; la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport “Alfio Sparti” – euro 9.950.000

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

E’ stata stabilita la seguente nuova destinazione:

segnaletica e manutenzione strade: 46.164

fondo finalità assistenza e previdenza: 45.000

qualificazioni operative ed abilitazioni per il personale – fornitura di mezzi – veicoli per servizi di

polizia stradale, dotazioni tecniche per i servizi di polizia stradale: 25.000

spese per informatizzazione ed esternalizzazioni, spese postali e convenzione Posta: 50.163,76

spese per manutenzione e lavaggio uniformi: 6.237

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

L’Ente tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018, così come modificato dall’art. 1 comma 4-quater del D.L. n. 183/2020, presenta:

una riduzione del debito commerciale residuo, del 14,60% rispetto a quello risultante al 31/12/2019, rispettoso del livello minimo di riduzione previsto dalla norma di almeno il 10%;

un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno 2020, pari a 57 giorni

Per l’effetto rientra nella fattispecie di cui alla lett. b) che prevede l’obbligo di accantonamento del “3% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente”. L’ammontare del fondo è determinato in 833.287 euro.