Nottate analcoliche in centro da domenica a martedì in occasione delle festività patronali

Per evitare eventuali rischi di vandalismo, deturpamento del decoro urbano, sicurezza pubblica, nottate analcoliche in centro da domenica a martedì.

L’ordinanza odierna per la festività di san Pietro e Paolo prevede infatti che «nelle giornate del 27-28-29 Giugno 2021 dalle 24 fino alle 06 successive è vietata nel territorio comunale di Lamezia Terme la vendita, somministrazione ed asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di altre bevande di qualunque gradazione alcoolica, da parte dei soggetti esercenti le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, i circoli privati, le bancarelle ed i distributori automatici che si trovano nelle seguenti aree cittadine: Corso Numistrano, Piazzetta San Domenico, Corso Giovanni Nicotera, Via Carducci, Piazza Mercato Vecchio, via Sottotenente Notaro, Piazza San Giovanni, Piazza Sacchi, Via Mons. Moietta, Via Garibaldi, via Ubaldo De Medici, via Ettore e Ruggero De Medici, Salita Fratelli Maruca, via Pasquale Celli, Via Lissania, piazza Mazzini».

Vietato anche sulle aree pubbliche di «fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcoolica dalle 24 dei giorni sopra indicati fino alle 6 successive; su tutto il territorio comunale è vietato abbandonare in luogo pubblico, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta, lattine, bottiglie vuote od altri contenitori vuoti di bevande».

In caso contrario la sanzione pecuniaria andrà da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro.