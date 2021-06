Un altro giorno a secco per gli utenti serviti dall’impianto di Sambuco con Sorical che punta il dito contro il Comune

L’Unione Nazionale Consumatori delegazione di Lamezia Terme interviene in relazione alla problematica dell’acquedotto Sambuco nella zona Sambiase a Lamezia Terme, che da circa un anno desta serie problematiche alla cittadinanza.

«Rappresentiamo che, negli scorsi mesi, ci siamo attivati a reclamare l’incresciosa vicenda senza fine (circa un anno or sono!), e contestualmente la Sorical è stata diffidata sul motivo che qualora vi fosse stato il perdurare del disagio derivante dalla discontinua erogazione del servizio dell’acqua quale bene primario a pagamento, purtroppo, siamo pronti a richiedere nell’interesse dei cittadini danneggiati un’azione di risarcimento del danno massiva» sottolinea l’Unc Consumatori.

Il 23 aprile la Sorical precisava che «nel normale svolgimento del proprio ruolo di “grossista”, non ha alcun rapporto di somministrazione della risorsa idrica con utenze private. Il rapporto di fornitura è instaurato esclusivamente con le amministrazioni dei comuni serviti, mentre sono solo le stesse amministrazioni in tutta autonomia, a mezzo delle proprie strutture tecnico-contabili, a gestire i distretti delle reti di distribuzione che terminano presso le utenze domestiche o commerciali e ad intrattenere il contratto di fornitura al dettaglio».

La Sorical puntava così il dito contro l’amministrazione comunale, ma i lavori sulle condutture e relative perdite vengono effettuati dalla stessa società regionale.

In merito all’ultimo intervento, dalla Lamezia Multiservizi si informano gli utenti, «con riferimento alla fornitura erogata dai serbatoi di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte, alimentati dalla condotta premente dell’acquedotto Sambuco, che le portate addotte sono state ripristinate ma le 2 prolungate interruzioni, verificatesi a meno di 24 ore di distanza, hanno comunque causato il completo svuotamento dei manufatti di accumulo e dell’intera rete di distribuzione».

Sarà quindi necessario un ulteriore giorno perché i serbatoi accumulino quel minimo di carico idraulico sufficiente al funzionamento degli organi di regolazione e per ristabilire le normali pressioni di esercizio della rete.

Le zone interessate sono: Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Caronte, San. Sidero e Sant’Ermia.