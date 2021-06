Martedì e mercoledì possibili disagi per la raccolta porta a porta

Per la giornata di martedì 29 giugno, festa patronale, il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti non verrà effettuato in gran parte di Lamezia Terme.

Sarà garantita soltanto la raccolta nella zona di Lamezia centro (per le aree di Nicastro est e ovest).

Nella stessa giornata l’Ecopunto di Piazza Santa Maria Maggiore resterà chiuso.

Inoltre mercoledì 30 giugno 2021 è stato indetto uno sciopero nazionale dalle tre sigle sindacali (CGIL CISL e UIL), pertanto la raccolta dei rifiuti differenziati potrebbe subire rallentamenti