Iniziata la novena di preparazione alla festa patronale in onore di Santa Maria Goretti

“Marietta: testimone di vita vera, di amore pieno”. Questo il filo conduttore della novena di preparazione alla festa patronale in onore di Santa Maria Goretti, che si celebra il 6 luglio, iniziata ieri sera nella parrocchia a lei dedicata, e che parte dalla riflessione di papa Francesco: “Ecco la sfida: trovare l’originale della vita, non la copia. Gesù non offre surrogati, ma vita vera, amore vero, ricchezza vera! Come potranno i giovani seguirci nella fede se non ci vedono scegliere l’originale, se ci vedono assuefatti dalle mezze misure?”.

Il novenario prevede ogni sera la recita del Rosario alle 18.30 e la celebrazione della Santa Messa alle 19 con l’eccezione di domani quando, in concomitanza con la solennità dei patroni Santi Pietro e Paolo, il Rosario è stato anticipato alle 17 e la messa alle 17.30.

Il 3 luglio, invece, inizia il triduo solenne con la celebrazione della santa Messa alle 19.30. Ad accompagnare i fedeli nella riflessione sulla frase “nel perdono l’amore pieno!” saranno: il 3 luglio don Carlo Ragozzino, parroco della Madonna SS delle Grazie e San Giuseppe; il 4 luglio don Pasquale Di Cello, parroco della Beata Vergine del Carmine (4 luglio); il 5 luglio il Vescovo, monsignor Giuseppe Schillaci, che presiederà una concelebrazione.

Il 6 luglio, giorno della festa, le messe sono previste: alle 8.30; alle 10.30 con supplica a Santa Maria Goretti, benedizione del bambini e preghiera per la famiglia; alle 19.30 con venerazione delle reliquie della Santa.