Regione disponibile ad acquisire quote in caso di aumento di capitale in Sacal

“Prima di parlare dell’aeroporto di Crotone dobbiamo salvare la Sacal”. Lo ha detto il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì, oggi a Crotone, a margine della firma del patto istituzionale con la Camera di commercio.

Spirlì ha ricordato le difficoltà economiche della società mista che gestisce gli aeroporti calabresi e, riguardo alla riunione del Cda di Sacal per decidere un eventuale aumento di capitale, ha precisato: “La Regione Calabria è disponibile ad acquisire le quote pubbliche se ci sarà l’aumento di capitale per non consegnare un bene pubblico ai privati”.

Per quanto riguarda la gestione degli aeroporti Spirlì ha reso noto che “il presidente di Sacal, De Metrio, mi ha garantito che tutti i tre aeroporti calabresi avranno, ognuno per le proprie specificità, gli aiuti necessari. In questa vicenda bisogna evitare i campanilismi”.