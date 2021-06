Ennesima riparazione sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco su via Gioacchino Murat

Nuova settimana, riprendono da parte della So.Ri.Cal. S.p.A. gli interventi di riparazione sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco su via Gioacchino Murat. Una squadra lavoro, incaricata dalla società regionale, è già sul posto per effettuare, in emergenza, la riparazione della tubazione la quale non può essere rimandata.

Dalla sede operativa, fanno sapere che la So.Ri.Cal. è impegnata nel ridurre al minimo i disagi ai cittadini e che i lavori proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completo ripristino della fornitura.

I serbatoi cittadini di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte, che stavano iniziando a recuperare il volume di compenso perso a causa delle recenti sospensioni, non sono ancora in grado di garantire una prolungata erogazione della risorsa durante la nuova interruzione. Resta inteso che l’acqua verrà regolarmente erogata nei limiti delle disponibilità idriche al momento presenti nei manufatti.

Le zone interessate dai disagi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.