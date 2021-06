Prossime le nuove concessioni di posti nei tre cimiteri lametini in attesa della gestione in house providing

Otto mesi fa è stata prorogata la gestione integrata dei servizi cimiteriali negli ex tre comuni di Nicastro, Sambiase e Sant Eufemia alla Lamezia Multiservizi spa, nelle more dell’individuazione di un nuovo soggetto gestore, mediante il modello organizzativo della “in house providing”.

Negli ultimi anni data la mancanza di loculi comunali nei tre cimiteri cittadini, si ricorda nell’odierna determina pubblicata da via Perugini, «i familiari dei defunti hanno provveduto a tumulare le salme provvisoriamente in loculi privati messi a disposizione di parenti ed amici per un periodo limitato in attesa che le stesse vengano traslate nei nuovi loculi», la cui realizzazione prevista nel 2018 è stata affidata nel 2019 e si trova ancora nella fase burocratica finale.

Nel frattempo vengono fornite «indicazioni transitorie per la concessione dei loculi realizzati dall’Amministrazione Comunale nei cimiteri degli ex comuni di Nicastro (80 loculi), Sambiase (40 loculi) e Sant Eufemia (20 loculi)», non pubblicando però l’allegato che indichi quali queste siano.