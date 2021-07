E’ di 4.270 euro il conto degli interventi di pulizia straordinaria per gli immobili dei parchi ed il punto vaccinale

E’ di 4.270 euro il conto degli interventi di pulizia straordinaria a favore dell’operatore economico “Gener Service srl” da parte del Comune di Lamezia Terme per due immobili non presenti nel contratto sottoscritto nel 2018, con ora un nuovo bando che dovrà essere pubblicato.

Più di 4.000 euro per pulire però immobili per troppo tempo lasciati al chiuso o in preda ai vandali mancando un affidamento per la gestione: nel primo caso si tratta del centro multiculturale di via De Filippis, la cui pulizia è costata 1.220 euro per poter ospitare il punto vaccinale estivo allestito nella collaborazione tra Asp di Catanzaro, Protezione Civile e Croce Rossa (ancora nessuna pubblicazione dei termini dell’accordo, ma il preventivo della ditta è del 18 marzo, con intervento riconosciuto l’8 giugno); 3.050 euro sono stati invece spesi per i locali del Parco Peppino Impastato, Mastroianni e XXV Aprile, costo determinato a fine maggio dalla necessita di renderli accessibili alla ditta aggiudicataria degli interventi di manutenzione straordinaria programmati da altro ufficio, dopo vari atti di vandalizzazione avvenuti durante il periodo senza gestione dei 3 spazi verdi (relativamente recentemente assegnata alla cooperativa Malgrado Tutto per 3 anni).

Interventi che, con una corretta gestione, sarebbero stati evitati poiché compresi nelle attività di pulizia e manutenzione degli immobili da parte dei gestori.