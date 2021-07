Se domani gli abitanti di Ginepri aveva preannunciato un flash mob di protesta per l’assenza di interventi nell’area litoranea in vista dell’estate, appoggiato a ruota dal Pd, la stessa amministrazione comunale lametina guidata dalla terna commissariale invia una nota preventiva ricordando gli atti amministrativi già emanati fino ad oggi, pubblicati non sui social network ma sull’albo pretorio comunale.

Nello specifico «con determina RG n. 597 del 17/6/2021 è stato affidato, per 3 mesi, il servizio di manutenzione delle pinete litoranee e piattaforme Falcone-Borsellino e Ginepri con annesse aiuole alla società cooperativa Malgrado Tutto, con determina RG n. 501 del 19/5/2021 è stato affidato per 3 mesi alla Lamezia Multiservizi la pulizia della spiaggia, con determina RG n. 636 del 24/6/2021 è stata affidata la fornitura di passerelle in legno per assicurare la fruibilità delle spiagge pubbliche, e sono tuttora in corso i lavori presso il torrente Cantagalli».

Annunciando che «altri interventi di manutenzione e ripristino di impianti e servizi sono stati disposti e sono ancora oggi in corso d’esecuzione» si invita la cittadinanza «a contribuire al mantenimento della pulizia e al decoro delle aree interessate. L’amministrazione, pur nella limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, assicura il costante impegno e la massima attenzione alle tematiche di carattere ambientale».