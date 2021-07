“Una Comunità dal Cuore grande” per i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola

“Una Comunità dal Cuore grande”. Questo è l’impegno che la comunità di Sant’Eufemia vuole vivere a partire dalla festa patronale di San Francesco di Paola, che si terrà fino all’11 luglio 2021. La festa patronale è uno sprone a testimoniare nei gesti concreti la carità che il santo patrono ci ha consegnato attraverso la sua mirabile vita.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO

Il triduo inizierà stasera, alle 18:30, con l’accoglienza della reliquia di San Francesco proveniente direttamente dal Santuario di Paola e l’accensione della lampada votiva da parte degli Statuari di San Francesco. Alle 19 la Messa sarà presieduta da padre Domenico Crupi, frate minino.

Domani giornata dedicata agli ammalati. Nella Messa delle 19, presieduta da padre Mario Sirica, missionario vincenziano, sarà amministrata il sacramento dell’unzione degli infermi. Sabato giornata di preghiera per la Chiesa. Avendo ancora la chiesetta di san Francesco chiusa a causa del crollo del solaio, in diversi punti del quartiere di Sant’Eufemia si venderanno le piantine della ricostruzione e il ricavato andrà nel fondo per i lavori di restauro della Chiesetta. La Messa delle 19 sarà presieduta da don Antonio Astorino, rettore del santuario di Dipodi.

Domenica Festa patronale di San Francesco di Paola. Alle 18:30 in piazza Italia alla presenza delle autorità ecclesiali, civili e militari, sarà inaugurata un’opera, il memoriale Covid, un segno per non dimenticare questo tempo terribile di pandemia. A seguire, nel cortile della parrocchia, alle 19 Messa presieduta dal vescovo Giuseppe Schillaci e alla presenza del Commissario prefettizio e delle autorità civili e militari.

Nei giorni 10 e 11 la comunità parrocchiale, dopo la Messa, ha organizzato una sagra offrendo prodotti tipici calabresi. Il tutto si svolgerà nel cortile della parrocchia.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Per agevolare il rispetto delle norme di distanziamento sociale e di sicurezza, da domani a domenica le modifiche al traffico previste saranno: