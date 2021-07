Otto interventi, per circa 30 milioni di euro, ripartiti tra gli aeroporti di Bari e di Lamezia Terme. Questo l’impegno dell’Enac nel 2020 nella gestione del Piano di Azione e Coesione (PAC). Gli interventi sono in corso di completamento/collaudo e si prevede la chiusura della programmazione entro il 2021. Lo dice il rapporto e bilancio sociale 2020 di Enac, presentato oggi a Roma.

Nell’ambito dei finanziamenti pubblici del Piano Operativo del Fondo di Sviluppo e Coesione Infrastrutture (FSC) 2014-2020, le convenzioni stipulate per gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Parma sono in corso di attuazione. Sempre a valere sulle risorse FSC 2014-2020, e’ stata stipulata, nel 2020, la convenzione per il finanziamento di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria.

L’intervento prevede una partecipazione pubblica per un importo pari a 25 milioni a cui si aggiunge la quota autofinanziata dal gestore di 2,5 milioni. Infine, per lo sviluppo dell’aeroporto di Abruzzo, e’ stata stipulata, a valere sulle risorse regionali, una convenzione di finanziamento tra la Regione, Enac e societa’ di gestione SAGA Spa per allungamento della pista di volo, sistemazione accessibilita’ viaria e realizzazione nuovo parcheggio di scambio, adeguamento sismico aerostazione e adeguamenti normativi delle infrastrutture minori e mezzi.