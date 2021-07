Affidamento tecnico esterno al Comune per la progettazione del nido e mediateca previsto nel piano Sa.R.A.

Impegnando la spesa di 234.640,32 euro (di cui 184.931,13 per le prestazioni professionali), pubblicato l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse, finalizzato entro il 6 agosto all’individuazione di 10 operatori da invitare ad una procedura negoziata, da svolgersi su piattaforma Mepa, per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, redazione progettuale in conformità al protocollo Itaca, di un nuovo edificio da adibire a “istruzione (micro nido, asilo nido)” ed “aggregazione (sala musica e mediateca)” nel comune di Lamezia Terme in località Savutano nell’ambito del “piano nazionale per le città”.- Sa.R.A. (Savutano rigenerazione animazione).

Il tempo per espletare la progettazione sarà di 90 giorni decorrenti dalla data di affidamento: 60 per la progettazione definitiva; 30 dalla data di approvazione della progettazione definitiva ai fini dell’ottenimento della progettazione esecutiva cantierabile, quest’ultima corredata dai pareri necessari all’appalto la tempistica si sospende nelle more della determinazione degli enti preposti ad esprimere i pareri di propria competenza e/o fornire le relative autorizzazioni.

Mentre politica e social chiedono a gran voce lo sgombero di Scordovillo, la burocrazia comunale continua con i suoi tempi ad andare avanti sugli atti amministrativi collegati a progetti dedicati.