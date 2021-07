Approvati i diversi componenti del piano delle perfomance 2021-2023 al Comune

«L’adozione del piano delle performance con l’assegnazione degli obiettivi, costituisce un vincolo essenziale per potere dare corso alla valutazione ed alla conseguente erogazione del salario accessorio legato alla performance», ricorda la delibera della terna commissariale di lunedì, pubblicata oggi, con cui si approva lo strumento di misurazione degli obiettivi indicati agli uffici comunali nell’ambito del triennio 2021-2023.

Al netto delle polemiche sindacali, con le sigle a chiedere la liquidazione dei salari accessori degli anni passati, l’atto amministrativo sottolinea che «il Comune di Lamezia Terrme, per vicende amministrative in atti, ha riavviato il ciclo della performance solo nell’esercizio 2020 con l’approvazione di un piano, sebbene provvisorio, non riadottato in via definitiva, con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 17/8/2020 e la citata programmazione non si è ancora concretizzata in una relazione sulla performance relativa al periodo di riferimento».

Viene così approvato «il documento programmatico triennale “Piano della Performance unitamente alla sezione dedicata al POLA (Piano organizzativo lavoro agile 2021/2023) e Piano Dettagliato degli Obiettivi unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023” dove vengono specificamente assegnati ai singoli Dirigenti gli obiettivi esecutivi con i relativi indicatori di risultato e i corrispondenti pesi come da metodologia vigente nell’Ente».

Sono 5 le aree degli obiettivi strategici da raggiungere:

migliorare l’efficienza amministrativa attraverso l’aumento della trasparenza e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione implementare l’innovazione dei servizi istituzionali e generali attraverso la riorganizzazione amministrativa” salvaguardare gli equilibri di bilancio migliorare il sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali migliorare la gestione del territorio attraverso lo sviluppo energetico sostenibile e il miglioramento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti

Tra i vari obiettivi operativi compaiono invece: