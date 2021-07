La caritas lametina chiarisce le modalità e tempi di raccolta di abiti che saranno poi distribuiti ai più bisognosi.

«Le donazioni potranno essere effettuate dalle 16.30 alle 18 dei giorni martedì e giovedì. Si prega di non lasciare buste di indumenti e altro davanti alle porte dei nostri uffici», si spiega nel post apparso sull’account lametino, «abbiamo dovuto riorganizzare il magazzino che, avendo poco spazio, non permette di contenere un’eccessiva quantità di indumenti. Pertanto si è reso necessario stabilire, in base al periodo dell’anno, quali tipi di vestiti possono essere donati e accettati».

«Ringraziamo tutti quanti voi per la generosità dimostrata in questi mesi, che speriamo non mancherà mai», si conclude, «grazie al vostro sostegno e alle vostre donazioni abbiamo potuto aiutare tantissime famiglie, bambini, uomini e donne».