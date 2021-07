Affidati i lavori per il nuovo campo polivalente e la sistemazione dell’area sportiva in zona Savutano

Pubblicata l’aggiudicazione, proclamata dalla Commissione di gara nella seduta del 23 luglio, alla ditta Ediltecnica Costruzioni di Scarpino Antonio & C. S.a.s. in merito all’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento “Realizzazione di un campo polivalente nonché di sistemazione dell’area adibita ad impianto sportivo sita in località Savutano di Lamezia Terme via Beato Angelico, 21”.

L’affidamento è stato chiuso al prezzo di 109.727,65 euro per lavori al netto del ribasso offerto del 34.879% e comprensivo degli oneri di sicurezza pari a 3.269,55 euro.

La procedura di affidamento è stata la consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici (così come previsto per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021) da effettuarsi, mediante utilizzo degli strumenti forniti dal mercato elettronico (MEPA), con il criterio del prezzo più basso e con l’individuazione della soglia di anomalia.

L’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la verifica del possesso, da parte della ditta/impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, dichiarati in sede di gara da parte dell’aggiudicatario.