Fuori uso alcune delle 80 telecamere della videosorveglianza comunale, nuova manutenzione affidata per 2 anni

Spiegando che delle 80 telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza comunale alcune «attualmente non sono in funzione, a causa della mancata manutenzione ordinaria», e che quindi «occorre procedere con la massima urgenza al ripristino del sistema di monitoraggio e controllo del territorio», il Comune di Lamezia Terme il 27 luglio ha contattato 11 ditte per recepire offerte in merito alla manutenzione dell’impianto attualmente in funzione.

Ieri è stata pubblicata la determina con cui si è deciso di affidare alla Ditta Hypnos srls la manutenzione del sistema di videosorveglianza in uso alla Polizia Locale di Lamezia Terme fino al 31/08/2022, per un costo totale di 3.050 euro.