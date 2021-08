Scoperta la targa in memoria di Gennaro Ventura nel giorno del 53` compleanno

La piazzetta antistante Piazza Ardito viene intitolata a “Gennaro Ventura”, con scoperta una targa in memoria della vittima della ‘ndrangheta, ucciso a Lamezia Terme il 16 Dicembre 1996 ma i cui resti sono stati ritrovati solo nel 2008.

La richiesta di un luogo intitolato all'ex carabiniere lametino era stata approvata nel 2018, scegliendo lo slargo che sorge a poca distanza dove in origine c'era lo studio fotografico di Ventura, che oggi avrebbe compiuto 53 anni.

"Se la mafia non dimentica, anche noi abbiamo il dovere di portare avanti il ricordo di chi ha dato la vita solo per onestà" spiega il commissario Priolo riepilogando davanti ai familiari della vittima la storia della vicenda Ventura.

Un lungo applauso accompagna il rivelamento del ricordo portato avanti in primis dai familiari che per anni hanno chiesto verità e giustizia, e che ora per tramite del fratello di Gennaro sottolineano l'importanza dell'occasione e la fiducia avuta nelle istituzioni che non hanno seguito alcune illazioni sorte nel tempo.