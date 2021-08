Affidata la progettazione del centro anziani e centro polivalente nell’ambito di Savutano rigenerazione animazione

Anche per la “realizzazione Centro Anziani e centro polivalente”, per un importo di 1.182.119,28 euro, compresa nel progetto di recupero e rivalutazione degli alloggi Aterp in via Savutano, l’amministrazione comunale sottolinea come «l’attuale e comprovata carenza di organico non permette, all’Ufficio Tecnico Comunale, di svolgere direttamente (quindi mediante propria struttura) le attività di progettazione di cui trattasi; infatti il personale idoneo è già assorbito dall’assolvimento di altri compiti e in questi, non è sostituibile senza che ne derivi pregiudizio per l’organizzazione dell’ente».

Alla data di scadenza dell’avviso per individuare un tecnico esterno, fissata al 6 luglio, sono giunte 23 richieste di partecipazione da parte di operatori economici, singoli o in RTP costituenda, tra cui sono stati estratti 5 professionisti (Pintaudi Francesco Architetto; Massara Luigi Giuseppe; Saitta Architettura Srls; Ridolfo Carmelo; Mazzeo Mario Roberto) cui chiedere il relativo preventivo.

Il 10 agosto è stata poi redatta la determina, pubblicata una settimana dopo, con cui si prevede di affidare il servizio di ingegneria ed architettura relativo alla “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza, redazione progettuale in conformità’ al protocollo Itaca, di un nuovo edificio da adibire a centro anziani e giovani” nell’ambito del “piano nazionale per le città”.- Savutano rigenerazione animazione, alla costituenda Rtp con capogruppo Saitta Architettura Srls, per un totale di 50.752 euro di cui 40.000 per prestazioni professionali, 1.600 per Cnapaia pari al 4% , 9.152,00 per iva al 22%.