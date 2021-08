Sottoscritto nell’estate 2020, nel 2021 fa passi avanti il protocollo tra Comune e Calabria Verde per pulire alcuni torrenti lametini

Il 23 giugno 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa che regola i rapporti tra l’Azienda Calabria Verde ed il Comune di Lamezia Terme, ed il 10 luglio 2020 il Sindaco di Lamezia Terme ha specificato i corsi d’acqua sui quali intende intervenire in sinergia con l’Azienda Calabria Verde.

Solo il 14 dicembre 2020 è stato deliberato dalla giunta comunale: l’adesione al Protocollo d’Intesa tra l’Azienda Calabria Verde ed il Comune di Lamezia Terme; dare mandato al Sindaco per la firma del Protocollo di Intesa; dare mandato al Dirigente competente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali tra cui l’impegno spesa derivanti dagli obblighi a carico dell’Ente per effetto della sottoscrizione.

Il Comune nei mesi successivi doveva:

rilasciare e/o acquisire le autorizzazioni necessarie per l’espletamento degli interventi previsti (eventuale autorizzazione idraulica, nulla osta ARPACAL, etc.);

garantire la gestione dello sfalcio di vegetazione (abbancamento su idonee aree e smaltimento) in ossequio alle norme di riferimento, in quanto il legale rappresentante dell’Ente convenzionato è considerato a tutti gli effetti il produttore del materiale di risulta;

assicurare il trasporto e l’ idoneo ricovero vigilato dei mezzi meccanici utilizzati per tutta la durata dell’esecuzione degli interventi;

coordinare tutte le attività di pubblicizzazione e cartellonistica varia;

Solo il 17 agosto 2021 vengono però impegnate le risorse necessarie per l’affidamento dei servizi richiesti dalla convenzione, per un totale di 60.024 euro, di cui 49.200 per servizi (servizi logistica + smaltimento rifiuti e caratterizzazione/bonifica), compreso oneri sicurezza, e 10.824 per oneri IVA.

Nello specifico viene affidato, per 40 giorni lavorativi, il servizio di logistica (trasporto e idoneo ricovero vigilato dei mezzi meccanici utilizzati da Calabria Verde per tutta la durata dell’esecuzione degli interventi a seguito della convenzione) alla ditta Sitem srl – Trasporti eccezionali nazionali ed internazionali, per l’importo complessivo di 37.5150 euro (30.750 per servizi di logistica, compreso oneri sicurezza, e 6.750 per oneri iva).