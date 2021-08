Nominata la commissione giudicatrice al fine di formare la graduatoria per agenti di polizia locale stagionali

Nominata la commissione giudicatrice che dovrà procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, pervenute entro il termine del 16 agosto, al fine di stilare una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato categoria C – posizione economica C1 – Area Vigilanza, per esigenze, temporanee e stagionali.

I componenti saranno: Presidente – Maurizio Marino, dirigente del Settore Vigilanza a Sicurezza Urbana; Componenti – Ten.Col. Aldo Rurino, Specialista Area Vigilanza Categoria D e Francesca Zaccaro, specialista Area Amministrativa categoria D.