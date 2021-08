Per il potenziamento dei centri per l’impiego previsti 537 nuovi operatori e 33 milioni per interventi strutturali

Il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo informa che, con Delibera di Giunta Regionale n. 407 del 25 agosto 2021 è stato adottato, in via definitiva, il Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del lavoro, ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 28/06/2019 e successive modifiche.

L’adozione definitiva del Piano fa seguito all’approvazione, avvenuta nelle scorse settimane, da parte della competente commissione di valutazione istituita presso il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Piano prevede consistenti investimenti per l’ammodernamento dei servizi per l’impiego regionali sia dal punto di vista di nuove professionalità da inserire negli organici che di potenziamento infrastrutturale delle sedi e della strumentazione necessaria.

Alla redazione del complesso atto di programmazione hanno contributo Dirigenti e funzionari dei Settori Centri per l’impiego e Politiche Attive del Dipartimento Lavoro, che si è avvalso, inoltre, del supporto di assistenza dei tecnici di Anpal Servizi SpA.

Nel dettaglio il Piano prevede il reclutamento, tramite pubblici concorsi, di 537 nuovi operatori complessivi, i quali dovranno garantire l’erogazione di tutti i servizi previsti dai livelli essenziali delle prestazioni in materia, a favore di cittadini ed imprese su tutto il territorio regionale.

Il Piano prevede un consistente investimento per l’ammodernamento fisico e tecnologico delle sedi dei centri per l’impiego. In collaborazione con i comuni che ospitano gli uffici territoriali sono già in atto le verifiche per l’individuazione di nuovi locali, di proprietà degli enti territoriali, da adibire a sedi dei centri, per i quali sono previsti risorse da destinare per complessivi 33 milioni di euro. Oltre alle sedi principali dei 15 centri per l’impiego regionali saranno oggetto di ammodernamento anche le sedi locali, ed è prevista la possibilità di attivare nuove sedi dei CPI, con priorità ai bacini territoriali più distanti dalle attuali sedi principali e locali esistenti.

Le altre linee d’intervento previste dal Piano riguardano: