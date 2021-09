Approvato dal Comune di Lamezia Terme il progetto di ampliamento dell’isola ecologica in contrada Rotoli, finanziato con fondi del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di RD ”

Nella determina odierna viene previsto di «demandare alla Lamezia Multiservizi SpA l’indizione di apposita gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, con un importo a base d’asta di 164.057,03 euro, di cui 3.192,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso».

Viene inoltre richiesto di «avviare i lavori nel più breve tempo possibile, tenendo conto di effettuare i lavori di ampliamento del piazzale nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica della tettoia».