Attività di formazione e tavolo tecnico di confronto deliberato dal Comune insieme agli ordini professionali

Con il bilancio consuntivo 2020 ancora in fase di approvazione, e quindi l’assenza di possibilità nel breve periodo di poter ottenere dalla commissione ministeriale il via libera per le assunzioni richieste, il Comune di Lamezia Terme per il settore tecnico cerca forme di collaborazione con i privati.

Gli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti e architetti pianificatori si sono resi disponibili a svolgere, gratuitamente con la previsione del solo rimborso delle spese, presso il Comune attività di formazione e toutoring, collaborazione e supporto, nell’ambito dei Servizi Tecnico-Urbanistici nell’ottica di favorire un proficuo scambio di esperienza e di accrescimento professionale e contribuire a rendere servizi efficienti all’utenza, nei settori di interesse.

Nello specifico l’accordo verte «sulle tematiche dell’urbanistica e dell’edilizia pubblica e privata e di individuare, attraverso una congiunta interpretazione delle norme regionali e dei singoli piani comunali e/o associati, la corretta ed uniforme adozione dei provvedimenti finalizzati allo sviluppo edilizio sui territori, sopratutto in questo periodo storico in cui anche la legislazione nazionale, attraverso forme di incentivazione, ha aperto ad una nuova era delle costruzioni e ricostruzioni per favorire il riavvio e lo sviluppo del settore edilizio».

Si prevede anche di riprendere un tavolo tecnico, indicando come settori di discussione: pianificazione urbanistica, edilizia privata, ambiente e verde pubblico, servizi manutentivi e gestione patrimonio, servizi manutentivi e s.u.a.p., altre eventuali che risultassero utili e necessarie, nell’ambito delle specifiche competenze e interesse dell’Ente e degli Ordini.

La convenzione avrà infatti due punti: