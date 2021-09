Magolà basso e il centro storico di Nicastro alle prese con disservizi idrici

Si avvisano gli utenti che una serie di guasti tecnici, verificatisi nella notte, hanno determinato l’improvvisa interruzione degli impianti di sollevamento di Scinà e Via indipendenza, gestiti da So.Ri.Cal., i quali alimentano i serbatoi cittadini di Bella Basso, Bella Alto, Magolà Basso e Veterana.

La prolungata assenza di portata ai manufatti ha comportato il graduale svuotamento delle vasche di accumulo. La Lamezia Multiservizi ha provveduto ad informare i tecnici della società regionale che è al momento impegnata con le attività di riavvio delle pompe. Finché non verrà raggiunto un sufficiente volume minimo di accumulo, nelle prossime ore potrebbero verificarsi irregolarità nella fornitura idropotabile.

Allo stato attuale le zone potenzialmente interessate da disagi sono: Magolà basso e il centro storico di Nicastro (Via San Teodoro, Via Calvario, Via Federico II, Largo Damiano Statti, Via Montegrappa, Via San Salvatore, Via Santa Lucia, Via Timpone, Via Garibaldi fino alla diramazione di Via Timpone, Via Torre, Via Belvedere, Via Conforti, C/da Fontanella.)