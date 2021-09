Saranno estratti venerdì a mezzogiorno in via Perugini gli scrutatori per le elezioni di ottobre

Saranno estratti venerdì a mezzogiorno, nella sede comunale di via Perugini, gli scrutatori chiamati a prestare servizio per le elezioni regionali del 3 e 4 ottobre.

Parimenti saranno scelti anche coloro i quali presteranno servizio per le mini amministrative, con la ripetizione del voto necessaria nelle sezioni 2, 44, 73 e 78 che non cambierà l’ambito generale dell’esito elettorale del 2019, andando ad incidere in alcune possibilità solo per quanto riguarda la posizione in lista di singoli consiglieri.