Pubblicato l’elenco degli scrutatori titolari e supplenti per le elezioni regionali e le miniamministrative di ottobre
Operazioni elettorali che si terranno il 3 e 4 ottobre, con spoglio che riguarderà prima le regionali e poi le amministrative (ma in questo secondo caso il numero di votanti rimane contenuto entro 2.255)
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Estratti questa mattina i nominativi degli scrutatori, titolari e supplenti, che presteranno servizio nelle 78 sezioni lametine per quanto riguarda le elezioni regionali, e nelle 4 (2, 44, 73, 78) per quanto riguarda le amministrative che rivedranno richiamati ad esprimere la propria preferenza gli elettori che già si erano espressi nel 2019 dopo le sentenze di Tar e Consiglio di Stato.
Operazioni elettorali che si terranno il 3 e 4 ottobre, con spoglio che riguarderà prima le regionali e poi le amministrative (ma in questo secondo caso il numero di votanti rimane contenuto entro 2.255)
SCRUTATORI ASSEGNATI AI SEGGI
Sezione – nome – data di nascita
1 GRANDE MARIA LAURA 19/02/1970
1 PROCOPIO DOMENICO 31/08/1974
1 MARTUCCI MARIA 02/05/1970
1 CHIARAVALLE ANTONIO 10/10/1976
2 GIULIANO MARIANGELA 18/10/1994
2 VESCIO PASQUALE 24/02/1958
2 NOTARIS ALESSIA ERNESTA 25/10/1980
2 VESCIO MARIA CRISTINA 11/05/1966
3 CAFFARELLI VINCENZINA 28/08/1961
3 NICOLAZZO MARIA 05/11/1968
3 SGARRELLA ROSA 18/08/1958
3 CRISTIANO VINCENZO 28/07/1964
4 MARTELLO TERESA 16/05/1969
4 MARRAZZO ROSARIO 27/08/1990
4 MERAGLIA DANIELA 24/03/1979
4 CITTADINI SIMONA 26/07/1979
5 DANZA LUIGI 15/09/1974
5 SERRATORE CAROLINA 11/10/1975
5 FERRISE ROSINA 20/03/1958
5 SINOPOLI FRANCESCO 26/04/1961
6 SIRIANNI MARIA TERESA 06/09/1965
6 CEFALA’ TONINO 22/02/1971
6 ROCHIRA MIRIAM 28/09/1991
6 MANCUSO ROBERTA 24/07/1993
7 PANDOLFO ANDREA 24/04/1994
7 CHIRIANO FRANCESCA 16/06/1998
7 MASTROIANNI FRANCESCO 28/04/1990
7 SCALESE MARIA 01/07/1974
8 GULLO ANTONIO 25/11/1987
8 DE PONTO ANTONIO 20/09/1991
8 COSCHINA VINCENZO 20/10/1975
8 GAETANO ANNALISA 17/07/1979
9 AMMENDOLA MARIA 11/06/1973
9 GARDI MARIA TANIA 20/09/1979
9 COSTANTINO PASQUALE 06/06/1967
9 PROVENZANO MARIAGRAZIA 01/07/1963
10 ANDREACCHI MARIA 18/08/1996
10 POTENTE CINZIA 21/03/1988
10 AMOROSO FRANCESCA 11/09/1957
10 MASTROIANNI FIORINA 18/10/1970
11 PINO COSTANZA 19/06/1972
11 BUCCINNA’ GIOVANNA 10/10/1957
11 GALLOTTA FRANCESCO 18/07/1971
11 MASTROIANNI ERMELINDA 13/04/1966
12 CITTADINO SABRINA 01/04/1973
12 SAVELLI CHIARA 14/03/2000
12 CURCIO ROSA 21/07/1984
12 DE ROSA ELENA 25/09/1963
13 VECCHIO DOMENICA 04/09/1971
13 ANGOTTI ANTONIA IOLANDA 04/06/1974
13 MASTROIANNI FRANCESCO 22/10/1955
13 VITERBO ROSSANA 07/12/1966
14 GIGLIOTTI ANTONELLA 21/06/1967
14 CAPORALE ROSETTA 03/05/1977
14 BUTERA ANNA MARIA MICHELINA 21/12/1964
14 PLUTINO ANDREA ALESSANDRO 14/02/1993
15 AIELLO ROMINA 09/01/1975
15 D’ALESSI SAVERINA 04/09/1965
15 VILLELLA SAVERINA 15/12/1954
15 COZZA GIUSEPPE 07/04/1970
16 DE FAZIO ALESSANDRO 02/10/1991
16 BARDARI GIOVANNI 12/10/1974
16 SERRATORE FRANCESCA 22/12/1965
16 CICCO GIUSEPPINA 07/03/1981
17 CITTADINO FRANCESCO 28/12/1991
17 SINOPOLI MARIALUCIA 22/01/1976
17 MERCURI MARIA 05/03/1967
17 ZAFFINA GIANCARLO 08/05/1968
18 CAVALIERE MARIA IMMACOLATA 07/12/1976
18 VILLELLA MARCO 05/02/1997
18 MURONE FRANCESCA 02/05/1992
18 CIMINO GIUSEPPE 12/09/1966
19 GIGLIOTTI DOMENICO 22/08/1959
19 PROVENZANO FRANCESCA 02/04/1985
19 MAZZEI CATERINA 10/03/1956
19 NOCERA STEFANIA 07/06/1980
20 LANDOLFI ANTONIO 06/07/1989
20 GAGLIARDI ALESSANDRO FRANCESCANTONIO 03/06/1993
20 D’AMICO VIVIANA 20/09/1971
20 PERRI MASSIMILIANO GASPARE RAUL 23/09/1974
21 TORCHIA ANDREA 19/07/1979
21 SINOPOLI DOMENICO ALEX MIRKO 01/10/1989
21 LENTO SANDRA 09/08/1990
21 MURACA MARIA SAVERIA 26/12/1967
22 SCOPELLITI FRANCESCO 12/04/1971
22 STROSCIO CARMELINO ANGELO 12/07/1967
22 GRAZIANI ESTER 12/10/1969
22 BRUNONE LUNA 02/08/1981
23 GULISANO ANTONIETTA 23/04/1963
23 BALDISERRA GIUSEPPE 12/10/1984
23 APA MARIA 21/06/1991
23 BIONDO ERNESTO 17/03/1974
24 BATTIMELLI CATERINA 26/02/1971
24 MAMONE DOMENICO FRANCESCO 29/04/1968
24 GUALTIERI TEODORA 15/08/1987
24 CHIRUMBOLO PASQUALE 03/02/1958
25 TROPEA MARISA 02/11/1956
25 TUCCI SAVERIO 30/03/1974
25 GRANDE FRANCESCA 07/07/1974
25 DE SARRO PASQUALE 04/10/1978
26 MACCHIONE PIETRO 28/04/1981
26 INGEMI STELLA 02/03/1977
26 MAZZA ANTONIO 07/03/1953
26 BELCASTRO GRAZIA 03/08/1977
27 TARZIA MATTEO 16/09/1983
27 VILLELLA MASSIMO 20/04/1986
27 VENTURA PASQUALE 25/08/1983
27 PONTIERI MARIALORENA 28/07/1989
28 CATALANO LEA 01/05/1977
28 CURCIO VITTORIA 27/11/1977
28 CARUSO GIUSEPPE 21/05/1981
28 STRANGES SANTA 24/08/1966
29 CEFALA’ ANTONIETTA 18/10/1966
29 PANSINO FIORELLA 17/09/1978
29 GIGLIOTTI SIMONA 05/08/1981
29 MANNO PALMA 17/08/1978
30 BINANTI LUIGI 15/03/1980
30 GAGLIARDI FRANCESCO 25/11/1954
30 CALIFANO ANTONIO 06/02/1973
30 CARNOVALE ANTHONY 03/12/1988
31 VIOLA LUIGI 19/07/1951
31 CIANFLONE ANDREA 08/10/1992
31 MATARAZZO TIZIANA 13/07/1969
31 SPINELLI SILVIA 17/09/1980
32 D’ANDREA ANTONIETTA 10/05/1959
32 ESPOSITO FRANCESCA 22/08/1983
32 CHIRUMBOLO MARIA FLORIANA 22/06/1976
32 TARZIA VALENTINA 17/08/1985
33 CEFALA’ ROSANNA 21/10/1977
33 CORTESE ANTONELLA 15/02/1970
33 ROCCA FRANCESCA 18/12/1997
33 PILEGGI ANNAMARIA 09/03/1985
34 SCALZO DANYEL 22/02/1999
34 SIRIANNI CARLA 07/03/1978
34 LIPAROTA CARMELINA 02/04/1968
34 CARUSO ANGELA 23/11/1978
35 DATTILO ANNA 16/11/1953
35 FALVO MARIA 30/06/1980
35 MARASCO FRANCESCA 19/06/1982
35 MASTROIANNI ROSARIA 09/11/1969
36 MASTROIANNI INNOCENZA 07/06/1974
36 SALADINO PASQUALE 18/05/1978
36 BARLETTA CARMELA 28/07/1977
36 DE FAZIO PEPPINO 13/01/1980
37 FERRAIUOLO SAVERINA 26/08/1973
37 LIPAROTA MARIA 12/03/1966
37 RENDA MARIA 14/07/1976
37 STRANO ALESSANDRO 18/12/1978
38 VILLELLA MARIA 10/02/1998
38 ZITO MARIALUISA 01/07/1993
38 COSTANZO MARIA 20/04/1961
38 CRAPELLA SERGIO 02/09/1994
39 ISGRO’ MARIO ANDREA 26/09/1956
39 MASTROIANNI MARIA 06/05/1980
39 CRAPELLA ANTONIO 21/05/1979
39 FOLINO GIOVANNA 30/07/1991
40 MAIDA ANDREA 07/08/1991
40 DI CELLO CONCETTA 11/08/1971
40 MOLINARO MARTINA 18/10/1994
40 DE SANDO GIOVANNA GIUSEPPINA 19/03/1974
41 CITTADINO SANTE 02/02/1972
41 BUORDOLONE ANTONELLA 10/10/1971
41 LIPAROTA PEPPINO 01/04/1965
41 SERRATORE CARMELINA 22/10/1974
42 CARUSO VALENTINA 15/09/1987
42 ANGOTTI ANTONELLA 14/06/1970
42 GALATI ROSA 21/04/1971
42 COSTANZO TERESA 10/12/1964
43 PERSICO ANGELO 20/01/1977
43 MORELLO ANDREA 02/03/1985
43 CUCCARO ROBERTO 18/03/1965
43 CROSTA GESUA 30/05/1961
44 CALIDONNA LUIGI 29/09/1955
44 GALLO ANTONIO 28/06/1974
44 BERNARDI GESUALDO 11/09/1974
44 MENDICINO GENNARO 06/11/1980
45 RAGOZZINO MARIA MADDALENA 22/07/1962
45 MULTARI GABRIELE 10/08/2000
45 CARNOVALE ANTONIO 15/08/1971
45 CENTONZE RICCARDO 14/07/1998
46 CAVALIERE TOMMASO 18/11/1970
46 ZAFFINA FABIO 30/12/1967
46 GIAMPA’ SANDRA 09/09/1965
46 VITERBO ANGELO 16/02/1960
47 FALVO MARINELLA 22/05/1979
47 DE FAZIO SIMONA 05/05/1990
47 TABALLI ANTONELLA 09/04/1975
47 TORCASIO SANDRA 04/04/1978
48 STRANGIS MARIA 15/12/1972
48 ELIA CHIARA 08/10/1991
48 COSTANTINO GIOVANNI 19/09/1963
48 MASTROIANNI ANNA MARIA 11/11/1968
49 MASTROIANNI VALERIO 17/03/1985
49 CUDA STEFANIA 28/12/1974
49 CERRA CATERINA 12/11/1964
49 TORCASIO GIOVANNI 21/04/1966
50 GIGLIOTTI SABRINA 30/05/1991
50 MAIONE IVANA 22/05/1971
50 CERMINARA CONCETTA 10/03/1968
50 CALIGIURI SIMONA 15/04/1993
51 COSCARELLI PAOLO 28/04/1988
51 CARUSO FRANCESCO 01/04/1973
51 STRANGIS PIETRO 02/02/1979
51 LEMBO TERESA ASSUNTA 15/08/1959
52 SICOLO MARIA 27/01/1957
52 COSCHINA MARIA 14/08/1971
52 DE FAZIO LIDIA 29/08/1972
52 RUBERTO ANTONIO 08/06/1974
53 MERCURI SALVATORE MARCO 23/01/1988
53 D’AGOSTINO TERESA 14/04/2000
53 GRUTTERIA FRANCESCA 07/01/1994
53 TROPEANO ROBERTA 24/12/1978
54 CARUSO FABIO 04/11/1980
54 MARUCA ROSANNA 05/12/1964
54 RUSSO DARIO 07/09/1980
54 CURCIO SALVATORE 01/07/1994
55 RUBERTO PATRIZIA 30/01/1966
55 CARUSO MANUELA 04/05/1984
55 FALVO ILENYA 23/01/1993
55 GIGLIOTTI ANTONIO 21/12/1974
56 LAROSA MARIA ANNUNZIATA 03/01/1956
56 CACCAMO ANTONELLO 14/06/1995
56 FRAGALE PIETRO 03/12/1972
56 MAZZEI SALVATORE 25/08/1975
57 FERRISE LUCA 24/11/1984
57 NICOTERA ILENYA 16/08/1985
57 STRANGES GIOVANNA ELISA 14/06/1997
57 ROCCA STEFANIA 14/05/1985
58 DE FAZIO TERESA 27/09/1974
58 GIAMPA’ PIETRO 19/07/1960
58 CAPARELLO SARA 11/10/1995
58 CALIDONNA ROSELLINA 16/03/1973
59 VENTURA PATRIZIA 13/01/1990
59 PERRI LUCIANA 13/06/1994
59 CIANFLONE FRANCESCO 12/10/1986
59 MURACA ENRICO 29/06/1955
60 PROVENZANO TEODORA 04/04/1980
60 CURCIO ANGELA 12/04/1971
60 RETTURA SALVATORE 14/09/1976
60 CARLEI LUCIA 04/03/1962
61 ANGOTTI CAROLINA 16/03/1987
61 CONSOLI IGNAZIO 26/09/1966
61 MASTROIANNI GIOVANNA 04/10/1970
61 RUBERTO ANTONIO FRANCESCO 13/06/1990
62 CEFALA’ ELENA 25/05/1985
62 POLOPOLI TERESA 11/06/1975
62 FUSTO TIZIANA 28/06/1974
62 BUTERA ANTONIO 29/05/1963
63 GATTO ANTONIO 28/02/1966
63 ROCCA PAMELA 05/03/1988
63 VILLELLA GENNARO 10/02/1984
63 BRUNETTI CARMELA MARIA 04/01/1951
64 VESCI CLEMENTINA 18/01/1985
64 GOTTARDO MARGHERITA 03/10/1973
64 COLELLI TANIA 29/10/1989
64 PERCIA MONTANI MARIA CARMELA 27/07/1989
65 GUALTIERI SIMONA 12/08/1978
65 MARTIRE MARTINA 27/11/1998
65 GAETANO ALFREDO 04/11/1981
65 ROMAGNUOLO PASQUALINO 13/12/1982
66 TALARICO GIOVANNI 05/03/1951
66 MASTROIANNI LUANA 09/04/1981
66 PORCO ROSARIA BERNADETTE 02/11/1980
66 MANCARELLA MANUEL CARMELO 16/01/1995
67 FERRAIUOLO STEFANIA 08/08/1976
67 ACCORDINO SALVATORE 29/09/1973
67 PERRI FIORE 10/06/1984
67 CERMINARA ROSANNA 26/10/1970
68 MORDOCCO ANGELA 14/01/1988
68 VIOLA FRANCESCA 06/10/1993
68 CHIRICO DEBORAH 15/12/1973
68 GENTILE EMANUELA 20/01/1974
69 ROMANO PASQUALINO 27/09/1990
69 CIMMINO MARTINA 09/11/1988
69 FOSCOLO SAVERIO 04/07/1973
69 NOTARIANNI ROSSELLA 01/01/1962
70 CEFALA’ ANTONELLA 04/07/1987
70 VACCARO MARIA GIOVANNA 06/01/1974
70 OLIVERIO MARIA 13/08/1971
70 NOTARIS RAFFAELLA 26/12/1975
71 GIGLIOTTI MATTEO 04/12/1997
71 FAZIO FRANCESCO 15/03/1966
71 VILLELLA MARIA ROSARIA 19/01/1970
71 SILIPO ROSA 30/08/1978
72 ARCURI PASQUALE 11/05/1953
72 CAPPELLO LOREDANA 23/11/1973
72 BONGIOVANNI ANNA PIA 17/09/2002
72 BARRETTA GAETANO 16/10/1959
73 GUZZO VINCENZINA 13/05/1962
73 BATTIMELLI ANTONIO BONAVENTURA 28/10/1968
73 VESCIO BRUNELLA 04/07/1980
73 PERCIA MONTANI FRANCA 29/04/1959
74 SPENA FRANCESCO 11/05/1988
74 PITTELLA VINCENZO 03/11/1968
74 MOLINARO TERESA 19/04/1977
74 GIGLIOTTI TERESA 11/11/1961
75 COSENTINO GIOVANNA 12/02/1969
75 MURACA SILVIA 14/11/1973
75 ESPOSITO FRANCESCO 20/06/1986
75 PULICE ANTONIETTA 06/06/1972
76 BARBA CASTAGNARO AURELIO 07/03/1978
76 FAVA ALESSANDRA 13/04/1982
76 MARUCA ANDREA 20/05/1986
76 MARIANO ROSARIA 07/02/1966
77 PANSINO ANGELA 09/01/1973
77 SERRA CONCETTA 18/03/1976
77 CIANFLONE SONIA 07/04/1972
77 GIAMPA’ DOMENICO 13/08/1968
78 CAVALIERI ANTONIO 12/05/1983
78 FALVO EMANUELA 22/12/1979
78 ROCCA ALESSANDRA 04/12/1982
78 DI MATTEO MARIA GRAZIA 22/01/1991
78/S PIRAINA GIOVANNA 28/11/1967
78/S SCOZZARO ANDREA 14/07/1989
SCRUTATORI SUPPLENTI
1 ISABELLA ORNELLA SERAFINA 22/03/1965
2 PAULI LUIGINA ANGELA 20/02/1957
3 METE CATERINA 21/05/1979
4 MURACA ANNAMARIA 13/12/1979
5 RUBINO ROSY 30/09/1989
6 RASO MARIACRISTINA 17/03/1989
7 GUALTIERI VALERIE 16/04/1995
8 STOCCO ANTONIETTA 02/09/1967
9 ARZENTE DANIELA 25/08/1975
10 MASTROIANNI GABRIELLA 29/05/1998
11 PAGLIUSO TERESA 24/07/1976
12 AMATO MARIAFRANCESCA 05/05/1978
13 COLELLI ANTONELLA 29/03/1966
14 D’APA ROSELLINA ILARIA 16/06/1991
15 COSTANZO MARIA GIOVANNA 30/12/1980
16 GRECO DANILO 22/12/1989
17 MASTROIANNI QUARTINO MARCO 27/08/1978
18 SCALISE VALENTINO 14/02/1986
19 PELLE STEFANIA 13/05/1968
20 GALLO ANGELO 11/03/1964
21 VIOLANTE SAVERINA 08/02/1965
22 BELLANTONE FRANCESCA 16/11/1985
23 SENA FABIO 20/02/1992
24 PULLIA GIUSEPPINA 18/02/1956
25 SCILLIA DOMENICO SALVATORE ANTONIO 11/11/1956
26 MOLINARO JESSICA 31/07/1990
27 FERRARO VINCENZO 04/01/1964
28 CERUZZI ANTONIETTA 03/01/1953
29 CERRA ANTONIO 16/02/1984
30 MARRAZZO FRANCESCO 12/10/1978
31 ZAFFINA DOMENICO 20/06/1971
32 CALIMERI ROSA 21/02/1965
33 VILLELLA ANGELA 27/11/1973
34 CERMINARA MICHELANGELO 18/09/1985
35 MURACA TERESINA 26/10/1954
36 DE SENSI ILARIA 31/12/1995
37 CIMINO LAURA 17/03/1989
38 SGRO’ GIUSEPPE 12/10/1982
39 VIGLIATURO ANTONIO 12/07/1968
40 VILLELLA CARMELINA 21/04/1981
41 ANGOTTI MARIALUISA 23/09/1979
42 SALVIDIO ALFONSO 31/05/1964
43 ATTANASIO ANTONELLA 24/01/1972
44 D’AIUTOLO LILIANA 02/05/1978
45 FOLINO DOMENICO 14/05/1975
46 MAZZEI ANTONIO 27/04/1987
47 ROMEO CONCETTINA 05/03/1965
48 LONGO PASQUALINO 05/12/1969
49 FANELLO ANDREA 09/08/1997
50 MANCUSO ANGELA 22/10/1968
51 RUBERTO MARIA TERESA 28/11/1975
52 GRASSO ANTONIO 09/04/1994
53 TORCASIO ROSANGELA 10/10/1975
54 ALIBRANDI DOMENICO 27/02/1970
55 CERRA GIOVANNI 05/09/1967
56 FOLIGNO MARIANNA 25/06/1979
57 MASTROIANNI VALENTINA 20/09/1997
58 COSTANTINO GIANLUCA 04/07/1982
59 MURACA ANNA 22/02/1976
60 TALARICO VINCENZO RUGGERO 04/03/1964
61 BORRELLO VINCENZINA 25/04/1972
62 FALVO ALESSANDRA 27/02/1984
63 TORCASIO KEVIN 08/01/2000
64 COLELLA CLARA 19/12/1994
65 BUCCINNA’ FORTUNATO 22/09/1971
66 CACCAMO ERIKA CELESTE 31/07/1990
67 VENA MARCELLA 23/10/1950
68 GRASSO SILVIA 13/02/1990
69 CAPARELLO OTTAVIANO 30/05/1976
70 BRANCA RACHELA 03/01/1983
71 D’APA ANTONELLA 04/11/1980
72 DE BIASE RITA 26/09/1972
73 GIGLIOTTI GIUSEPPINA 10/07/1972
74 DE NAPOLI SILVIA 10/05/1977
75 CITINO DARIO 11/09/1987
76 CEFALA’ SILVIA 23/10/1969
77 COSTANZO ANGELA 18/01/1974
78 COSTABILE FRANCESCA 25/01/1979
79 TAVERNA CINZIA 20/08/2002
80 CITTADINO DONATELLA 26/03/1973
81 NOTTE MARIA 01/03/1954
82 DE PASQUALE ANTONELLA 13/06/1971
83 COLAFATI CARLO 17/12/1973
84 CERRA GIUSEPPE 27/06/1966
85 POLIMENI MOIRA 23/05/1976
86 VILLELLA ELENA CONCETTA 16/09/1985
87 ALOISIO MARIA 20/09/1960
88 ACETO MICHELA 06/02/1987
89 COLOSIMO AURELIA 04/06/1966
90 SAMELE NICOLA 25/06/1987
91 BINANTI GIADA 24/10/1990
92 MADERA MARIA FRANCESCA 13/12/1971
93 CUDA ROMINA 24/07/1972
94 AMBROSIO ANNA MARIA 05/01/1971
95 VITERBO MARIA 01/09/1958
96 CIRIFALCO GRAZIELLA 17/06/1972
97 CAVALIERE ARMANDO 01/11/1988
98 MENDICINO MARIA TERESA GESUINA 24/12/1966
99 GRECO CATERINA 06/10/1966
100 AIELLO FRANCESCO 27/04/1989
101 AGRESTA MARIA ROSARIA 24/05/1984
102 CHIRUMBOLO GIOVANNELLA 18/03/1979
103 MERCURI ANGELINA 24/10/1951
104 BERGANTIN FULVIO 30/05/1982
105 SCALISE MATTEO 14/06/1988
106 FOLINO FIORELLA 12/12/2000
107 GELLI ROBERTA IMMACOLATA 08/12/1986
108 VITERBO ROSINA 01/07/1951
109 VIOLA FRANCESCO 22/11/1974
110 SESTO MIRELLA 26/02/1977
111 SALADINO CATERINA 04/12/1969
112 MOTTOLA SILVIA 09/06/1983
113 IANNAZZO TERESA 18/01/1969
114 D’AGOSTINO ALESSANDRA 21/06/1983
115 RASO FRANCHINA 25/02/1961
116 GALLO SILVANA 04/02/1963
117 SCARAMUZZINO PAOLA 06/08/1984
118 GANDINI SAVINA 30/09/1971
119 RIZZO FEDERICA 01/12/1975
120 MURACA ANTONELLA 26/08/1976
121 GRANDINETTI CATERINA 01/03/1987
122 MASSIMO GIACOMO 10/02/2000
123 PUJIA LAURA 29/05/1982
124 PANDOLFO DANIELE 31/10/1986
125 MONTESANTI ANGELA 22/10/1973
126 MURACA EMANUELA 10/12/1976
127 GRUTTERIA GRAZIA MARIA ROSA 25/04/1971
128 MANCUSO ROSA 03/10/1989
129 RUBERTO MARIO 03/04/1973
130 BRUNO GIUSEPPE 20/09/1965
131 STATTI RAFFAELLA 16/06/1973
132 MENDICINO GIOVANNA 03/09/1967
133 BOTTONI ANNA 04/02/1972
134 RUBERTO VINCENZO 24/02/1992
135 IANNAZZO VINCENZA 18/05/1961
136 DE GRAZIA CATERINA 01/02/1967
137 CAMPISANO ROBERTO 09/01/1981
138 ARCIERI ALESSANDRO 25/03/1987
139 TOLOMEO TIZIANA 06/11/1963
140 RETTURA DAVIDE 06/11/1977
141 DE GORI ROMINA 05/11/1972
142 GALLO SIMONA 17/06/1976
143 ROCCA GIUSEPPE NATALE 30/05/1976
144 STRANGIS ANTONIETTA 18/04/1983
145 DIODATO GIULIA 01/02/1991
146 BEVILACQUA ANTONIA 15/07/1970
147 VESCIO ALBA 19/01/1958
148 MASSARIA SONIA 03/10/1991
149 TORCASIO MARIETTELISA 23/08/1977
150 GAGLIARDI PASQUALE 27/01/1985
151 MOLINARO ROBERTO 08/06/1988
152 PILEGGI ANNA ROSA MARIA RITA 18/09/1952
153 STRANGIS IVANA 27/09/1975
154 DI TERLIZZI MARIA 27/03/1969
155 DE FAZIO LUDOVICA 10/07/1993
156 DE DIEGO CERRA CATERINA 27/01/1970
157 BEVILACQUA BENEDETTA 25/07/1972
158 CHIRUMBOLO FIORELLA 02/03/2000
159 AMENDOLA DANIELE 11/04/1988
160 ZAFFINA IDA 04/12/1959
161 CRISTIANO FRANCA 27/03/1973
162 VESCI PASQUALE 20/01/1976
163 CALIPARI MARIA CARMELINA 22/07/1954
164 BUTERA BRUNO 05/01/1957
165 MALERBA MONICA 03/09/1977
166 GUERRIERI RITA 04/02/1971
167 NUOVO PIETRO 12/03/1998
168 COSENTINO FRANCESCO 16/01/1986
169 ANGOTTI FRANCESCO 17/04/1974
170 VILLELLA MATTEO FILIPPO 09/06/1991
171 MANCUSO ANTONELLA 27/11/1975
172 BALSAMO GIROLAMO 26/06/1993
173 SCARPINO CATERINA 07/09/1977
174 TALARICO LOREDANA 28/10/1973
175 CAFFARELLI ANTONIO 04/12/1966
176 BAGNATO ANTONIO 04/08/1970
177 PASCUZZO AQUILINA 07/10/1984
178 PANSINO SALVATORE 18/06/1966
179 BONADDIO ANTONIETTA 13/03/1955
180 CIAMBRONE GIUSEPPE 21/05/1979
181 CURCIO ANGELA DOLORES 18/03/1972
182 MERCURI FEDERICA 24/04/1991
183 MENDICINO DOMENICO 20/05/1979
184 MOLINARO PATRIZIA 07/09/1961
185 CERRA PAOLO 16/08/1980
186 SPENA ROSELLA 19/10/1974
187 FALVO IDA 28/06/1989
188 CAVALIERE CONCETTA IMMACOLATA 01/08/1962
189 POTENTE MICHELA 11/05/1995
190 PETTINATO ANNA 01/03/1954
191 RASO SIMONA 27/01/1985
192 DE FAZIO MARCO 18/03/1967
193 TRAMONTE STEFANIA 01/04/1980
194 CAPETO ANGELA 02/01/1970
195 MURONE FABIO 13/06/1983
196 GIGLIOTTI YLENIA 23/06/1977
197 GRANDINETTI MICHELE 18/10/1978
198 ANGOTTI ARIANNA 04/06/1992
199 GALLO DANIELA 01/05/1989
200 MATARAZZO MASSIMILIANO 19/09/1968
201 FEDERICO PASQUALINA 11/01/1973
202 MARCUZZO ADAMO ALFONSO GERARDO 21/05/1973
203 STRANGIS UBALDO GIOVANNI 22/03/1952
204 NICOTERA NICOLA 11/02/1963
205 CARDAMONE SIMONA 11/08/1977
206 GIAMPA’ TERESA 28/03/1992
207 NICOLAZZO SILVANA 04/08/1972
208 VITERBO ANTONIO 02/08/1988
209 SALADINO GRAZIA 23/05/1966
210 CIMINO SABINA 20/02/1990
211 GOVERNA ANTONELLA 23/10/1984
212 RIZZO GIOVANNA 24/03/1981
213 COSTANZO EROS 21/01/1981
214 LEONE ANGELA 29/07/1985
215 SIBILIA MARIA LUIGIA 22/06/1956
216 ZANCHI REMO 20/04/1979
217 PERRI SIMONETTA 14/09/1971
218 CARDAMONE PIETRO 05/10/1969
219 CALOIARO SERAFINA ANGELINA 18/06/1979
220 PALERMO FRANCA 15/07/1980
221 DE SANDO CORRADO 22/05/1974
222 LA CHIMIA LUANA 10/09/1983
223 GATTO ANDREA 21/01/1986
224 RUBERTO FRANCESCO 11/05/1971
225 CHIEFALO ROSALBA 06/11/1986
226 DE SENSI ROSETTA 19/12/1972
227 VECCHI ROSARIA 22/10/1969
228 AMANTEA SABRINA 13/01/1975
229 COSTANZO PASQUALE 06/12/1969
230 RENDA GIUSEPPE 02/01/1951
231 SACCO ALESSANDRO 15/09/1991
232 DE SENSI GIANFRANCA 07/10/1964
233 DARA ANTONIO 15/06/1983
234 MAZZA SABRINA 15/05/1972
235 GAROFALO GIUSEPPINA 30/12/1966
236 CURCIO RITA 09/06/1963
237 STRANGIS FRANCESCO 06/08/1986
238 BEVILACQUA MATTEO 06/04/1975
239 ZUBBA DANIELA 12/05/1995
240 CATANZARO ROSA 19/10/1959
241 FERRAIUOLO PASQUALE 10/01/1975
242 BUTERA SABRINA 07/12/1998
243 NOTARIANNI SAVERIA SIMONA 19/03/1977
244 COSTANZO CONCETTA 07/07/1976
245 CITTADINO CONCETTA 22/07/1978
246 MENDICINO FRANCESCO 07/09/1984
247 CERRA ANGELA 21/11/1973
248 AMANTEA DAVIDE 29/04/1966
249 DE SENSI INGRID 08/06/1991
250 DE CICCO MICHELINA 22/05/1957
251 CAVALLARO MARIA 02/11/1964
252 RASO LUISA 02/12/1985
253 CARUSO IOLANDA 11/05/1975
254 FRAGALE ROSALBA 19/05/1976
255 FERRAIUOLO ANGELA ROSA 02/12/1987
256 PAOLA ANTONIO 16/12/1970
257 RASO CATERINA 18/09/1955
258 BADOLATO STEFANIA 27/09/1969
259 METE SABRINA 27/03/1987
260 CARUSO MARIATERESA 02/03/1990
261 CALABRESE SAVERINA 30/12/1977
262 ROBERTI FRANCESCO 28/09/1974
263 GUERRERA ADRIANA 21/03/1962
264 BONGIOVANNI CATERINA 31/08/1962
265 VESCIO GIRARDO 20/09/1972
266 GATTO GIOVANNA 23/10/1965
267 PERRI MARIANNA 11/08/1991
268 VARANO ANNA MARIA 02/05/1964
269 VECCHI FEDERICA 30/08/1994
270 PILEGGI GENNARO 11/05/1972
271 MORELLO MARIA 19/12/1974
272 ESTINI FRANCESCO 09/03/1985
273 VISCOMI ROSARIA 21/05/1977
274 SCALISE FEDERICA 15/09/1996
275 VILLELLA GINA MICHELINA 25/10/1967
276 GALANTE ELENA 13/10/1970
277 CERRA EUGENIO 09/08/1960
278 DE SALVO ANGELINA 18/06/1967
279 RETTURA ILARIA 19/08/1975
280 GIACHINO MARIAROSARIA 29/01/1975
281 GUALTIERI STEFANO ANTONIO GIUSEPPE 25/09/1996
282 STELLA ADRIANA 29/10/1990
283 RIZZO MARIA CRISTINA 26/02/1993
284 CONIDI FERNANDO 08/02/1961
285 MONTUORO VINCENZO PAOLO ANDREA 26/01/1964
286 GAETANO VINCENZO 12/03/1962
287 CENSORI FERDINANDO 04/08/1953
288 MENDICINO DAVIDE 22/06/1998
289 DI GIOVANNI GABRIELLA 28/07/1977
290 TORCHIA GAETANO 02/07/1975
291 COSTANZO ANNA RITA 07/10/1972
292 ROSSETTI MARIO 26/06/1959
293 PREVITI CETTINA 17/07/1975
294 PASCUCCI GIOVANNI 04/07/1971
295 PERSICO GRAZIA 28/02/1959
296 MURACA ANTONIO MARIA FRANCESCO 22/02/1966
297 NOTARO ANGELINA 17/06/1951
298 FUSTO MARIO 01/03/1968
299 LIPAROTA IRENE 06/05/1976
300 MANCUSO ALDO 13/12/1958
301 ZUBBA PALMA 10/03/1966
302 ROPERTI PIETRO 29/11/1950
303 TROVATO SILVIO 25/02/1965
304 MASTROIANNI ROBERTA 27/09/1983
305 GIGLIOTTI FABRIZIO 19/06/1984
306 CORTESE GIOVANNI 30/05/1967
307 BARBIERI LEONARDO 04/01/1983
308 PARISI ENRICO 08/02/1971
309 VALENTINO PARIDE 14/01/1989
310 SCARAMUZZINO FEDERICA 11/07/1999
311 PAOLILLO ALEXANDRO 11/09/1976
312 SODANO PAOLA 02/11/1979
313 GIAMPA’ ANTONIO 19/07/1973
314 ZAFFINA ANGELA 16/05/1977
315 MOLINARO TERESA 16/08/1981
316 VANZILLOTTA MATILDE 21/01/1967
317 BUTRUCE GIOVANNA 01/02/1966
318 GIGLIOTTI GIUSEPPE ROBERTO 19/04/1971
319 BARTOLETTA EUGENIO 09/09/1986
320 CITTADINO ALESSANDRA 28/08/1976
321 FUNARO ANTONIO 23/08/1979
322 CAPUTO GIUSEPPINA 15/07/1983
323 QUATTRONE FRANCESCO 08/08/1962
324 CENTONZE COSIMO 20/02/1993
325 IANNAZZO LORENZO 22/02/1964
326 FALVO ANTONIO 12/08/1997
327 ADAMO PAOLO 13/08/1968
328 PAPUZZO RITA 10/04/1969
329 D’AMICO DANIELA 27/05/1984
330 DE SENSI ROSSANA 13/09/1971
331 FALVO LUCREZIA 14/05/1997
332 MASTROIANNI MICHELE 11/09/1987
333 VILLELLA AGOSTINO 05/09/1978
334 VITERBO DOMENICO 09/01/1989
335 ISABELLA VALERIA 20/04/2002
336 CARNOVALE FIORINA 22/04/1992
337 FROIO ANTONIO 26/01/1977
338 CAVALIERE ELVIRA 24/04/1983
339 SIRIANNI GIANFRANCO 18/11/1975
340 PERRI FRANCA 05/10/1981
341 CARUSO CLAUDIA 07/04/1987
342 STELLA CARMELA 11/03/1958
343 VELARDI LOREDANA 12/03/1970
344 TALARICO STEFANIA 11/03/1972
345 CAROLEO FRANCESCA 22/02/1967
346 DE FAZIO MARIA 07/08/1974
347 STELLA ANNA 15/09/1997
348 DE GENNARO SILVANA 09/06/1976
349 MONTEROSSO FRANCA 29/05/1961
350 SPENA PATRIZIA 03/05/1972
351 FILIPPIS ANTONIO 27/08/1976
352 SALADINO ANNA 17/09/1975
353 LONGO MARIA 10/09/1984
354 ROCCA ANDREA 13/01/1988
355 METE PASQUALE 15/10/1950
356 DI LEO MAURIZIO 12/05/1972
357 FALVO ALESSANDRA 04/11/1992
358 GIUDICE CATERINA 22/11/1963
359 TALARICO GIOVANNI 06/02/1991
360 PALAZZO GIUSEPPE 12/10/1959
361 ALLEGRO DANILO 11/12/1979
362 CARUSO CATERINA 08/11/1977
363 GABRIELE MARIA 30/08/1960
364 RETTURA MARIO 15/05/1976
365 VILLELLA ROSITA 09/09/1972
366 GALLO GIOVANNA 05/04/1977
367 CUPIRAGGI ALFREDO DOMENICO 27/08/1955
368 BRUNO GIANLUCA 16/04/1974
369 MANNELLA CRISTINA MARIA GRAZIA 25/05/1992
370 DAPONTE LUIGI 22/12/1978
371 BERNARDI SALVATORE 19/12/1970
372 DEIDDA ELENA CATERINA 28/07/1985
373 CATANZARO FRANCESCO 02/08/1991
374 GIGLIOTTI SIMONA 21/02/1980
375 CARUSO FRANCESCO 08/04/1961
376 TORCHIA CLAUDIA 04/07/1983
377 MEDICI FLAVIA 27/06/1984
378 VITERBO LEONARDO 26/12/1974
379 MURONE GIUSEPPE MARIA 10/09/1959
380 ESPOSITO MARIA 18/07/1984
381 CERRA CATERINA 30/07/1970
382 FALVO ANGELA 11/10/1992
383 ROCCA FRANCESCHINA 29/05/1982
384 MARASCO MAURO 28/03/1991
385 BUCCINNA’ CINZIA 13/11/1977
386 CEVOLA LUIGI 27/03/1972
387 RENDA ROSSELLA 21/03/1974
388 MURACA ANNA 18/01/1966
389 FERRAIUOLO ANTONELLA 28/09/1977
390 MARINELLI GIANLUCA 09/04/1981
391 CEFALA’ LUCIANO 25/07/1967
392 VESCIO PIETRO 17/04/1971
393 RASO ANTONIO 28/12/1993
394 MERCURI MATTEO 04/08/1988
395 PULLIA MARIA LUISA 13/01/1965
396 FIORE VINCENZO 25/06/1989
397 TORCASIO DAVIDE 12/09/1985
398 MONDELLA MONICA 08/04/1976
399 BAMBARA ANNA 15/05/1984
400 CRITELLI BRUNO 28/09/1976
401 DONATO CAROLINA 20/01/1992
402 MOLINARO FRANCESCO 07/12/1967
403 VENTURA GIOVANNA 29/11/1966
404 CERRA VALENTINA 05/07/1990
405 MERCURI ILARIA 20/09/1991
406 DE SANTIS CONCETTA 10/08/1985
407 GIGLIOTTI SERAFINA 01/08/1985
408 PARADISO CATERINA 22/08/1985
409 CEFALA’ STEFANIA 31/10/1977
410 BUTERA MASSIMILIANO 17/07/1969
411 FERRISE ANNALISA 16/04/1977
412 CIMINO PASQUALE 12/12/1980
413 SALADINO SILVIA 04/12/1991
414 GIGLIOTTI GIADA 30/06/1993
415 CULLICE JLENIA 22/06/1988
416 MANNELLA SUSANNA ELENA 16/09/1982
417 SCALI SABINA 20/10/1970
418 RASO GIANLUCA 16/09/1985
419 ROCCA LETIZIA 24/08/1982
420 MERCURI VALENTINA 08/06/1985
421 CALIDONNA GENNARINO 26/03/1968
422 FALVO ANNA 24/01/1963
423 RENDA CATERINA 19/04/1971
424 DEODATO ANDREA 15/02/1990
425 TROVATO CATERINA 15/05/1964
426 PONTIERI GIOVANNI 16/08/1968
427 BENINCASA GIULIO 13/01/1971
428 TORCASIO MARIA 08/10/1965
429 DE NARDO DANIELA 07/11/1995
430 TIMI NADIA 23/07/1989
431 GRANDE MARIANNA 09/10/1965
432 FRACAPANE FRANCESCA CINZIA 06/12/1973
433 PERCIAMONTANI ROBERTA 11/09/1982
434 GUZZO PASQUALE 14/04/1997
435 ROMANELLO MARINA 02/10/1995
436 DONATO RITA 09/04/1951
437 MANTUANO LATTANZIO FRANCESCO 03/08/1972
438 CARUSO CATERINA 09/07/1979
439 GAETANO ROSA 20/12/1960
440 MERCURI VINCENZO 12/01/1982
441 COSTANZO ANTONELLA 22/07/1971
442 BUFFONE PASQUALE 12/08/1989
443 CITTADINO CONCETTA 26/06/1958
444 SALADINO MARIA 12/09/1971
445 LIO ILARIA 06/02/1993
446 FERRISE INES 27/12/1964
447 POTENTE ANTONIETTA 16/04/1992
448 GRANDE ANNA 07/10/1990
449 DATTILO GIULIA 27/05/1991
450 RUBERTO DOMENICO 20/09/1987
451 ALOE GIOVANNA FRANCESCA 21/06/1972
452 GALLI DORA 04/12/1971
453 MORABITO GIUSEPPE 14/07/1986
454 DE SANDRO PASQUALE 15/10/1998
455 FERRIGNO FABIO ANTONINO 26/07/1994
456 SCALISE GINO 19/10/1966
457 SERRA FRANCESCA 20/04/1999
458 MOLINARO CONCETTA 31/03/1960
459 DE GIORGIO LUCIO 10/02/1981
460 BASILE MARIA 07/09/1983
461 DI CELLO IRIS 05/08/1966
462 GIAMPA’ MICHELE 10/03/1985
463 GRECO DANILO 22/11/1979
464 ESPOSITO SALVATORE 16/07/1979
465 CONGIUSTI’ ROSANNA 29/10/1981
466 BATTISTA LINA 05/07/1975
467 AMENDOLA PIETRO 29/07/1997
468 COSTANZO ALESSIA 14/04/1986
469 RUSSO PASQUALE 21/09/1977
470 DE CICCO IOLANDA 13/10/1965
471 MORABITO GIOVANNA GRAZIELLA 02/07/1953
472 ORLANDO CARLO 29/05/1986
473 PALMIERI IDA MARIA ENZA 25/04/1962
474 SPADAFORA DAVID GIUSEPPE 18/07/1951
475 SCARPINO NATALINA 24/12/1972
476 ISABELLA DOMENICO 21/06/1983
477 CATRAMBONE VINCENZO 23/06/1991
478 NICOLAZZO PATRIZIA 19/12/1974
479 GAETANO VINCENZINA 19/07/1978
480 VILLELLA ANTONELLA 23/07/1976
481 PULLIA ROSETTA 04/11/1972
482 MIGLIORE BELINDA 20/09/1970
483 STELLA GIUSEPPE 10/11/1990
484 NUOVO ARISTIDE 04/12/1967
485 MASI GIOVANNA 16/09/1968
486 DE FAZIO MARIA VALENTINA 15/02/1983
487 STRANIERI MARIANTONIA 06/07/1971
488 ARCIERI SILVIA 28/05/1993
489 GABRIELE FRANCESCA 21/12/1986
490 SAPONE FRANCESCO 10/05/1991
491 ALBANESE LUDOVICA MARIA 09/08/1993
492 AIELLO CONSUELO 26/08/1986
493 RUBINO ROSINA 30/06/1977
494 OLIVA SILVANA 16/01/1969
495 RASO VANESSA MARIA 11/08/1976
496 GRILLO GIUSEPPE 28/07/1994
497 CELLO ASSUNTA 07/09/1981
498 PINO VERUSKA 02/10/1971
499 GAETANO RAFFAELE 16/01/1969
500 SONNI TOMMASINA 26/02/1967