Ennesima riparazione di una perdita idrica da parte di So.Ri.Cal. sull’acquedotto Sambuco

Si informano gli utenti che So.Ri.Cal. S.p.A., gestore idrico dei sistemi idrici di captazione, trasporto e accumulo, ha comunicato, con nota Prot. n. 122 del 13/09/2021, la presenza di una rottura sull’adduzione dell’Acquedotto Sambuco, nei pressi di via Guglielmo Marconi, diramazione per Sambiase, che conduce la risorsa ai serbatoi cittadini di Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte.

I lavori sono attualmente in corso di svolgimento e proseguiranno senza soluzione di continuità. Una volta eseguito il ripristino si procederà gradualmente con le operazioni di messa in carico della tubazione. I serbatoi, privi delle normali portate, allo stato attuale, sono in grado di garantire il servizio per poche ore. Pertanto, eventuali disservizi nella fornitura idropotabile agli utenti potrebbero verificarsi a partire dalla tarda serata.

Le zone interessate sono: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.