Centro Servizi per le Imprese da ottobre in piena operatività

Il presidente della Lameziaeuropa spa, Leopoldo Chieffallom ed il Dirigente del settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio del Comune di Lamezia Terme, Andrea Gattusom hanno sottoscritto nei giorni scorsi il contratto di locazione che affida per 20 anni la gestione del Centro Servizi per le Imprese alla società Lameziaeuropa spa, soggetto responsabile del Patto Territoriale Lametino ed Agrolametino, sulla base della Deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta n° 194 del 17.08.2021m e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del dicembre 2013, con cui è stato finanziato per 1,3 milioni di euro l’intervento infrastrutturale di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli immobili ex Uffici Direzionali Sir e portineria siti nell’area industriale di Lamezia Terme.

Questo importante risultato è frutto del positivo lavoro svolto dalla società insieme al Comune di Lamezia Terme, soggetto attuatore dell’intervento e beneficiario delle risorse stanziate dal MISE, a partire dal gennaio 2014.

La società Lameziaeuropa ringrazia in particolare il Commissario Giuseppe Priolo, il Sub Commissario Antonio Calenda, il Segretario Comunale Carmela Chiellino, i dirigenti Andrea Gattuso e Nadia Aiello, il Rup Francesco Esposito, per la fattiva collaborazione istituzionale, che ha permesso, a partire da marzo 2021, la definizione dell’iter amministrativo finalizzato alla piena operatività, dal prossimo mese di ottobre, del Centro Servizi per le Imprese a seguito del completamento dei lavori effettuati tra il 2019 ed i primi mesi del 2021 dalla Ferraro Spa.

«Tale struttura, insieme ad Agriexpo’ in fase di realizzazione, potrà contribuire a migliorare l’attrattività generale dell’area industriale ex Sir di Lamezia Terme e permettere, soprattutto in questa fase economica ancora molto difficile e delicata a causa della pandemia Covid, una proficua contaminazione ed integrazione tra imprese, Enti ed Istituzioni, forze sociali ed associazioni di categoria», sostiene la società partecipata.

In particolare all’interno del Centro Servizi saranno realizzate e sviluppate a regime le seguenti Aree operative: polo per l’internazionalizzazione delle imprese con spazi espositivi e showroom per la promozione dei prodotti delle imprese e delle attività imprenditoriali; polo formativo multimediale con aule e spazi attrezzati; polo della Coesione Istituzionale destinato alla promozione delle attività istituzionali dei soggetti promotori del Patto; polo dei Servizi innovativi per le imprese; Sale convegni e di riunione attrezzate per Video Conferenza e per lo svolgimento di Seminari, Workshop aziendali. Strutture di servizio e Spazi attrezzati per la fornitura di servizi comuni del Centro quali Centro di sorveglianza, sportelli informativi, reception, sale ristoro.