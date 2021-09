Nell’ultimo giorno utile per l’approvazione arriva il via libera per il rendiconto 2020 del Comune di Lamezia Terme

Nell’ultimo giorno utile per l’approvazione, ma pubblicato 48 ore dopo, arriva il via libera per il rendiconto 2020 del Comune di Lamezia Terme.

Il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 36.263.947,74 euro, formato da:

Fondo di cassa al 01/01/2020 8.640.158,77

Riscossioni (+) 66.666.953,87

Pagamenti (-) 66.562.799,71

Fondo di cassa al 31/12/2020 8.744.312,93

Residui attivi (+) 82.595.341,38

Residui passivi (-) 50.338.827,18

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) 3.040.359,17

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) 1.696.520,22

Di contro sale il disavanzo di amministrazione, pari a 67.919.698,98 euro, che negli anni ha avuto il seguente andamento:

anno 2015 da 41.130.843,63 a 36.484.875,54

anno 2016 da 36.484.875,54 a 33.203.875,26

anno 2017 da 33.203.875,26 a 28.427.075,75

anno 2018 da 28.427.075,75 a 26.988.349,29

anno 2019 da 26.988.349,29 a 34.250.928,41

anno 2020 da 34.250.928,41 a 67.919.698,98

Nello specifico il disavanzo è composto da: