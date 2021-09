Chiuso da anni in via Aldo Moro, si torna a parlare dello “spazio aperto giovani” da parte del Comune di Lamezia Terme.

Vista la convenzione stipulata il 19 Aprile 2019, approvato ieri con i poteri della giunta il quadro economico che prevede un costo complessivo pari a 100.000 tramite i Contratti Locali di Sicurezza finanziati nel 2018.

Nel piano di progettazione approvato le spese previste sono per:

impianti 20.601,24

attrezzature ed arredi 16.400

imprevisti 2.805,97

postazoni video / gaming streaming 20.070

foto / video 360 / visori 3d 5.900

postazioni streaming 6.790

piattaforma orientamento 8.500

kit methodkit 900

I.V.A. (22%) 18.032,79

Il magazzino da 54 mq in via Aldo Moro compare tra i beni confiscati in gestione da parte del Comune, ma nell’apposita sezione di amministrazione trasparente si specifica come alla versione aggiornata a giugno “è in corso procedura per redigere e approvare nuovo avviso pubblico per assegnazione”.