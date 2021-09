Entro fine ottobre da completare l’allestimento degli immobili e delle aree del parco Peppino Impastato

Con la scadenza del finanziamento da 500.000 euro, ottenuto nel 2018 e firmato nel 2019, fissata al 31 ottobre, per l’allestimento degli immobili e delle aree del parco Peppino Impastato arriva a metà settembre l’affidamento servizio di ingegneria e architettura.

L’esito della manifestazione di interesse indetta a maggio, cui hanno partecipato 6 operatori economici, ha visto ieri l’affidamento andare a Francesco Giovanni Saraceno, che ha offerto un importo complessivo di 11.203 euro, corrispondente ad un ribasso del 56,66 % sul prezzo a base d’asta.

L’aggiudicazione dell’affidamento diverrà efficace solo al termine della verifica dei requisiti, poi sarà una corsa per la realizzazione degli interventi finanziati, i quali da convenzione hanno come data ultima per concludere tutte le attività di realizzazione fino ottobre.

In parallelo continua la querelle burocratica tra Comune e Malgrado Tutto, con la cooperativa che ha ottenuto il bando di gestione dei parchi cittadini a lamentare ancora un affidamento non completo di tutte le attività oltre ad episodi vandalici alle strutture presenti negli spazi verdi comunali.