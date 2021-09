Manutenzione stradale lametina per 4 mesi in affidamento con l’accordo biennale in scadenza a fine dicembre

Supplemento economico per la manutenzione stradale lametina autorizzato ieri tramite determina in via Perugini.

Si ricorda come «a seguito di gara d’appalto i lavori di manutenzione stradale per il biennio 2020-2021 sono stati affidati alla ditta Lucia Costruzioni srl per un importo di 541.254,10 euro», ma si constata che «la spesa impegnata non è sufficiente a garantire la manutenzione ordinaria della rete viaria comunale fino alla scadenza del contratto, fissata al 31/12/2021» e che «numerose vie cittadine si trovano in cattivo stato di manutenzione, provocando incidenti e danni gravi alla cittadinanza; per consentire il normale scorrimento del traffico senza pregiudizio per l’integrità fisica dei cittadini e degli automezzi, occorre procedere con continuità all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria comunale».

L’importo dei lavori a misura necessari secondo la stima comunale, per la durata di 4 mesi, è stato determinato in 162.335 euro, avviando le «procedure per la scelta del contraente, con l’utilizzo degli strumenti telematici mediante affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti».

Nel frattempo si dovrà poi stilare una nuova gara per l’affidamento biennale, con l’attuale in scadenza a fine anno.