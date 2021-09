Sugli autobus lametini arrivano i controllori per il rispetto delle norme anti-Covid

Al via una campagna di controlli, supportata dai volontari dell’associazione “Radio Club Lamezia”, per garantire a bordo degli autobus il numero dei passeggeri consentito e il corretto utilizzo delle mascherine.

Da questa mattina diversi operatori (tra personale aziendale e volontari di protezione civile) saranno presenti a turni su tutti gli autobus della Lamezia Multiservizi per verificare che gli utenti a bordo siano in possesso del titolo di viaggio, indossino correttamente la mascherina e non siano in numero superiore rispetto alla capienza massima dell’80%, limite attualmente consentito dalla normativa anticovid.

Questa campagna è stata attivata dalla Lamezia Multiservizi in via sperimentale, in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute e in vista dell’elevato carico di passeggeri previsto in concomitanza all’inizio delle scuole.

La società di trasporti invita pertanto l’utenza a rispettare le regole previste oltre che a dotarsi del relativo biglietto o abbonamento.