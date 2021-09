Avranno durata da 6 a 12 mesi gli incarichi dirigenziali interni per 4 settori comunali lametini

Avranno durata di 6 mesi decorrenti dalla data di conferimento, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti (ma questo dipenderà sempre dall’eventuale autorizzazione della commissione ministeriale al piano del fabbisogno), gli incarichi dirigenziali riservati ai dipendenti categoria D da almeno 5 anni già in servizio presso il Comune di Lamezia Terme.

Pubblicato oggi l’avviso pubblico che scadrà alle 11 del 27 settembre, mentre alla valutazione delle candidature procederà apposita commissione composta dal segretario generale, dal dirigente risorse umane e dal dirigente dell’unità organizzativa autonoma avvocatura, ovvero coloro le quali detengono anche la titolarità di 3 dei 7 settori previsti nella macrostruttura.

L’avviso non vincola però in alcun modo l’Amministrazione Comunale al conferimento degli incarichi oggetto della procedura in questione, e fornisce la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso.

Oggetto del conferimento 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato, di cui 3 con profilo professionale tecnico ed 1 con profilo amministrativo contabile, per i settori:

governo del territorio (profilo tecnico)

tecnico (profilo tecnico)

promozione e valorizzazione del patrimonio e territorio comunale (profilo tecnico)

servizi alle persone (profilo amministrativo-contabile)

Oltre ad appartenere alla categoria D da almeno 5 anni, i dipendenti interessati dovranno essere in possesso di titolo di studio diploma di laurea di durata quinquennale in ingegneria, architettura e equipollenti per i profili dirigenziali tecnici, e diploma di laurea quinquennale in giurisprudenza ed equipollenti o servizio sociale e politiche sociali o equipollenti per l’incarico di dirigente amministrativo/contabile.