Entro giovedì candidature per eventuali sostituzioni per i presidenti dei 78 seggi elettorali

In occasione delle consultazioni elettorali che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro ha provveduto a nominare i presidenti dei 78 seggi ordinari e 2 speciali, previsti per il Comune di Lamezia Terme.

Poiché, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il Commissario deve procedere alle sostituzioni necessarie in caso di rinunce da parte di taluni dei nominati, da via Perugini si comunica che «quanti fossero interessati alla nomina in sostituzione dei rinunciatari potranno inviare entro e non oltre la giornata del 30 settembre 2021 all’indirizzo pec: protocollo@pec.comunelameziaterme.it una dichiarazione di disponibilità ed impegno indirizzata al Commissario Prefettizio del Comune di Lamezia Terme, Uffico Elettorale, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza a Lamezia Terme, recapito telefonico (preferibilmente cellulare), precedenti esperienze come segretario, scrutatore o presidente di seggio in precedenti consultazioni elettorali (specificare quale consultazione elettorale), assenza di cause di incompatibilità con le funzioni di presidente di seggio».

Gli interessati dovranno essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere iscritti all’Albo dei Presidenti di seggio.

Tra coloro che manifesteranno la propria disponibilità l’Ente procederà, con apposito sorteggio pubblico, alla nomina.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio elettorale ai seguenti recapiti: 0968207381 / 0968207382/ 0968207226, cellulare 3290566919.