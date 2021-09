Avviso interno comunale per 4 posti dirigenziali a tempo determinato, ammesse 6 domande

Sono 6 i dipendenti comunali lametini, appartenenti alla categoria D, le cui domande di partecipazione all’avviso interno per il conferimento di 4 posti dirigenziali per iniziali 6 mesi sono state accolte.

Per i 3 posti relativi all’ambito tecnico (governo del territorio, promozione e valorizzazione del patrimonio e territorio comunale, tecnico) in lizza:

Arch. Gianfranco Molinaro ;

Ing. Francesco Esposito;

Ing. Antonio Califano;

Per il settore servizi alla persona:

Vittoria Persico;

Sandro Costantino;

Paola Amato

Non accolte le domande di Porscaro Asnora e Vincenzo Lucia. Oltre ad appartenere alla categoria D da almeno 5 anni, i dipendenti interessati dovevano essere in possesso di titolo di studio diploma di laurea di durata quinquennale in ingegneria, architettura e equipollenti per i profili dirigenziali tecnici, e diploma di laurea quinquennale in giurisprudenza ed equipollenti o servizio sociale e politiche sociali o equipollenti per l’incarico di dirigente amministrativo/contabile.

I componenti della Commissione esaminatrice per la selezione interna di personale idoneo al conferimento di incarichi dirigenziali saranno: