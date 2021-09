Ancora interventi manutentivi per le condotte di Sambiste Caronte e Canneto

In riferimento ai “Disservizi So.Ri.Cal. -Acquedotto Sambuco” esistenti da ieri, So.Ri.Cal. ha ritenuto necessario predisporre una variante al tracciato seguito dalla diramazione per Sambiase. La conclusione dei lavori, prevista originariamente nella notte, sarà pertanto quasi certamente posticipata a domani.

Nell’ultimo comunicato trasmesso precisa inoltre che, pur nella complessità dell’intervento, la Società rimane impegnata nel ridurre al minimo i disagi alla popolazione.

Ha già riparato, infatti, le altre tre perdite individuate in loc. Piro e si accinge ad eseguire un’ultima riparazione su via Gioacchino Murat. Queste ultime con le relative conseguenze per l’adduzione diretta, anche, al serbatoio di Canneto.

Conclusi tutti gli interventi, i tecnici So.Ri.Cal. eseguiranno il carico delle condotte, cercando di far giungere con gradualità la risorsa idrica ai serbatoi di accumulo rimasti vuoti, ed evitando nuovi danneggiamenti.

Le zone sottese dagli interventi manutentivi sono quelle di Sambiste Caronte e presumibilmente Canneto.