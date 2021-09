Avviso pubblico dal Comune per individuare la ditta incaricata a demolire immobili abusivi lametini

Sul finire di mandato, mentre si attendava il progetto relativo al mezzo milione di euro in arrivo dal Ministero dell’Interno per quanto riguarda gli interventi da effettuare nel campo rom di Scordovillo, la terna commissariale ripesca dai cassetti di via Perugini un’altra operazione legata ad ambiti della legalità: le demolizioni di vari immobili abusivi scaturenti da sentenze passate in giudicato sul territorio comunale lametino.

Nel piano triennale delle opere pubbliche compare come voce di spesa l’importo di 600.000 nella terna annualità, ma nell’avviso di manifestazione di interesse per individuare la ditta da incaricare, si precisa che «gli interventi in numero ad oggi non quantificabile, prevedono la demolizione ed il trasporto a discarica dei materiali derivanti dalle demolizione di fabbricati prevalentemente in cemento armato e tamponatura in elementi laterizi ed eventuale ripristino aree di sedime, utilizzando il prezziario Regionale Calabria per la definizione delle somme di ogni singola demolizione da effettuare».

L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che «per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa», anche perché non dello stesso avviso potrebbe essere l’amministrazione comunale eletta che dovrebbe tornare in carica a partire dalla prossima settimana.

L’importo complessivo dei lavori sarà determinato a seguito di valutazione tecnica-economica per ogni fabbricato da demolire, fino alla concorrenza dell’importo massimo di 147.540 euro (cui aggiungere l’Iva), con termine per eseguire l’incarico 10 giorni.

Per partecipare ci sarà tempo fino al 15 ottobre, e l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi avverrà secondo il criterio del minor prezzo.