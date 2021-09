In attesa del via libera da parte della commissione ministeriale, il Comune aggiorna il regolamento per eventuali assunzioni

Dopo il non pronunciamento dello scorso anno, e la richiesta di ulteriori documenti in questo 2021 (come il bilancio consuntivo 2020 approvato solo nella seconda metà di questo mese), da parte della commissione ministeriale, il Comune di Lamezia Terme in attesa di poter avere via libera al piano di nuove assunzioni e stabilizzazioni previste nel fabbisogno triennale aggiorna il regolamento interno relativo ai nuovi ingressi in via Perugini.

La terna commissariale con i poteri della giunta (l’entrata in vigore si terrà dopo 15 giorni dall’approvazione definitiva) ha infatti deliberato di «approvare uno specifico Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego, in sostituzione di quello vigente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire l’esatta e puntuale osservanza delle norme vigenti in materia».

La proposta di regolamento predisposta dal Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, che in 43 pagine è composta da 4 parti e 55 articoli, disciplina: le diverse procedure di accesso; i requisiti di accesso; il quadro complessivo e precostituito cui i bandi o avvisi dovranno fare necessario riferimento, fatti salvi gli opportuni e necessari adattamenti; le modalità di composizione e di funzionamento delle commissioni d’esame.