Per manutenzione straordinaria sulle valvole di controllo possibili disagi idrici in centro

Si avvisano gli utenti del servizio idrico che disfunzioni sul sistema idrico di distribuzione, a valle del serbatoio di Bella Alto, verificatesi nella scorsa notte, hanno provocato irregolarità sulla fornitura dell’acqua potabile. Tecnici della Società saranno pertanto impegnati, nella mattinata odierna, per effettuare operazioni di manutenzione straordinaria sulle valvole di controllo presenti in rete. I lavori di manutenzione inizieranno alle 9 e dureranno circa 2 ore.

Per non arrecare disagi agli utenti si tenterà, in prima battuta, di condurre l’attività senza interrompere la fornitura; solo se strettamente necessario si procederà con una temporanea sospensione, comunque non superiore ai tempi previsti per le lavorazioni.

Le zone potenzialmente interessate dal disservizio sono: Via Duca D’Aosta, Via Mons. Saverio Gatti, Via Sebastiano Guzzi, Via Ocinaro, Via dei Mille e Traverse, Via Calabria, Via Musolino, Via Francesco Ferlaino, Via E. Toti, Via Calia, Via Milite Ignoto, Via Fabio Filzi, Via dei Giardini, Via Oberdan, Via Raffaele Matarazzo, Via Conforti, Via Trempa, Via Volturno, Via Sapri, Via Vignola Stella, Via Ubaldo De Medici, Via A. D’Ippolito, Via Lissania, Via P. Celli, Salita F.lli Maruca, Via Mons. Vittorio Moietta, Via Garibaldi e Traverse a salire fino al Timpone, Corso Numistrano, Piazza S. Giovanni, Via San Giovanni, Piazza Sacchi, Largo Angotti, Via S. Notaro, Ponte S. Antonio, Piazzale S. Antonio e Via Padre Pio di Pietrelcina.