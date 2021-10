Autobotti in soccorso dei residenti delle zone di Sambiase e Caronte in attesa della fine dei lavori Sorical

Si aggiornano gli utenti, con riferimento ai disservizi idrici nei centri di Sambiase e Caronte – Lamezia determinati da rotture sul sistema di adduzione dell’acqua potabile in gestione So.Ri.Cal., che i lavori si sistemazione delle nuove condotte, sulla diramazione per Sambiase, stanno per essere ultimati. Il tronco di condotta eseguito verrà sottoposto a prova idraulica.

Il personale reperibile della Società regionale fa presente che questa mattina è stato avviato almeno un altro cantiere sempre sull’Acquedotto Sambuco, nei pressi di Via Giorgio la Pira, per ripristinare una nuova perdita sulla tubazione premente. Il ripristino della normale fornitura agli utenti è previsto nella tarda serata.

Per fronteggiare lo stato di emergenza in atto la Lamezia Multiservizi S.p.A. ha organizzato la distribuzione di acqua potabile tramite autobotte posiziona, come nella giornata di ieri, su Piazza Fiorentino. Purtroppo lo stato di emergenza riguarda un’ampia parte del territorio comunale per cui il servizio approntato non è sufficiente a soddisfare le richieste sempre più pressanti da parte della popolazione ormai esasperata; si è così reso necessario richiedere in ausilio l’intervento della Protezione Civile affinché metta a disposizione Autobotti e rifornire di acqua potabile la popolazione fino al superamento dello stato di emergenza.

Le zone sottese dagli interventi manutentivi sono quelle di Sambiste, Caronte e Canneto.