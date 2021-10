Conferenza stampa di fine mandato per la terna commissariale martedì mattina

Prima ed ultima conferenza stampa indetta dalla terna commissariale, che martedì alle 11, presso la Sala comunale intitolata a Giorgio Napolitano, incontrerà gli operatori dell’informazione alla fine del proprio mandato.

Quella che doveva essere una transizione di massimo 2 mesi, tra ricorsi e Covid, è divenuto un mandato di 10 mesi, con tra domani e lunedì richiamo alle urne per gli elettori delle 4 sezioni annullate dal Tar a dicembre dello scorso anno che non muterà il risultato globale delle elezioni di fine 2019.

In bilico, teoricamente, la posizione interna alle liste di qualche consigliere, opzione da valutare anche alla luce della candidatura alle elezioni regionali di alcuni consiglieri comunali, che in caso di elezione dovrebbero scegliere se mantenere il proprio posto in Comune o passare agli scranni dei palazzi tra Reggio Calabria e Catanzaro.