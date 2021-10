Antico Convento di San Francesco di Paola in gestione ai frati minimi fino al 2035 per avviarne il restauro

Ridefinita, e confermata in scadenza nel 2035, la concessione alla Comunità dei Frati Minimi di San Francesco di Paola dei locali di proprietà comunale facenti parte del complesso dell’Antico Convento di San Francesco di Paola, i quali negli ultimi anni hanno ospitato anche la delegazione comunale di Sambiase, i locali della Pro Loco e di altre associazioni oltre alle attività della comunità religiosa.

Il comodato gratuito avrà la durata di 30 anni, già prevista in precedenza, con la comunità religiosa che si farà carico sia delle spese di manutenzione ordinaria che straordinaria, tese a rendere fruibile l’immobile, nonchè delle relative certificazioni previste dalla normativa vigente (ad esempio viene indicata la certificazione tesa ad ottenere agibilità dell’immobile).

Prevista anche una ristrutturazione da 2.368.229,50 euro, con l’avvertenza che la mancata o parziale esecuzione dei lavori previsti entro il termine di 5 anni dalla stipula del comodato conseguente alla presente deliberazione sarà causa di revoca dello stesso comodato.

Tra le motivazioni di urgenza e necessità di procedere celermente vengono indicate: «sicurezza, stante le evidenziate le condizioni di degrado dell’immobile; tutela e protezione dello stesso bene, attesa la necessità della rimessione in pristino e il restauro del Chiostro dell’ex Convento che è bene culturale rilevante, e come tale va salvaguardato; richiamo turistico, considerato quanto evidenziato nella nota prot.50619/2020 ossia l’attenzione della Regione Calabria e del MiBAC verso i Conventi di San Francesco di Paola anche alla luce del potenziale turismo religioso che passa anche attraverso la riqualificazione di tali luoghi che, come noto, sono dedicati al Santo Patrono della Calabria. In particolare si pensi alla proficua collaborazione avviata da anni tra ordini religiosi, Regione Calabria e MiBAC, come la Borsa del Turismo Religioso che si svolge presso il Santuario di Paola ogni anno nel mese di settembre e nel cui ambito e circuito il Convento di Lamezia Terme potrebbe sicuramente rientrare una volta ritornato a svolgere la sua piena funzione di convento».