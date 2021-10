Presa d’atto dell’arrivo di nuovi fondi vincolati, da dover spendere entro la fine dell’anno, per il bilancio comunale

Variazione di bilancio sabato da parte della terna commissariale prossima al cambio di guardia con l’amministrazione comunale eletta.

Nella delibera con i poteri del consiglio comunale si prende atto dell’arrivo di nuovi fondi vincolati, da dover spendere entro la fine dell’anno. Nello specifico:

16.400 euro da destinare a progetti funzionali alla prevenzione e al contrasto della vendita e della cessione di sostanze stupefacenti in virtù del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.12.2018 (9.200 euro per campagne di informazione, 7.200 in strumentazione);

500.000 euro per interventi di recupero ambientale (400.000) e di integrazione sociale (100.000) nel campo Rom Scordovillo;

ulteriori urgenti ed inderogabili esigenze connesse all’espletamento delle elezioni regionali del 3-4 ottobre 2021, per una spesa complessiva di 31.550,39 euro, rientrante nelle spese rimborsabili da parte della Regione Calabria;

contributi per solidarietà alimentare dell’importo di 1.136.701,39 euro, e per aiuti economici alle famiglie dell’importo di 211.934,23 euro (erogabili con il bando per i centri estivi), già pervenuti presso il tesoriere dell’Ente.

Se in alcuni casi le destinazioni sono interne agli uffici o già note, in altri, come il progetto su Scordovillo che sarebbe dovuto essere approvato entro fine settembre o la campagna informativa contro gli stupefacenti, poco o nulla è apparso ancora sull’albo pretorio, quindi valutabili come atto amministrativo valido.