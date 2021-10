Affidati ulteriori lavori di completamento supplementari al costruendo “Parco Pedichiusa”

Affidati ulteriori lavori, relativi alle opere di completamento supplementari al costruendo “Parco Pedichiusa”, alla ditta Francesco Francesco Baglione srls per un importo complessivo pari a 181.634,27 euro, di cui 176.689,27 per lavori e 4.945,00 per oneri sicurezza, corrispondente ad un ribasso sull’importo a base d’asta del 10,69% oltre oneri IVA.

In bilancio erano stati stanziati- 300.000 euro per una delle varie opere pubbliche lametine il cui completamento viene rimandato di anno in anno, con varianti sul progetto originario ed interventi a dover sopperire imprevisti, cambi di progetti ed errori.

In tal senso «l’area tecnica ha redatto uno specifico progetto di opere di completamento supplementari al costruendo “Parco Pedichiusa”», e tali interventi concorrono «ad una sua più completa definizione e tendono a dare un’immagine quanto più possibile leggibile e riconoscibile del parco stesso attraverso le diverse componenti che lo caratterizzano: forma del terreno, vegetazione, percorsi, mulino e sorgente/fontana. Tale obiettivo perseguito fin dalla fase progettuale si affianca ad una ricerca di forte integrazione col paesaggio esistente (sia naturale che antropico) e con la sua storia».

Uno spazio verde in più nel centro storico che però senza manutenzione e sorveglianza rischia di fare la fine di degrado ed abbandono di altre opere che sorgono nell’area (ex palestra, vico Torre, ponte di via Conciapelle, etc).